Fox y Alito proponen frente opositor

Veintiséis años después de encabezar la derrota que sacó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Los Pinos, el expresidente panista Vicente Fox Quesada regresó a la sede nacional del tricolor para reunirse con el dirigente del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, en un encuentro que reabrió la discusión sobre una alianza opositora rumbo a las elecciones del próximo año.

Al encuentro también acudieron integrantes de Alma de México, organización encabezada por Fox, entre ellos: Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Salas Cacho, Rodolfo Elizondo, José Espina, Víctor Guerrero Chávez y Juan Hernández. Por parte del PRI participaron Manuel Añorve y Rubén Moreira.

Moreno Cárdenas colocó como eje de la conversación la situación política nacional, la defensa de las instituciones, las libertades y los contrapesos: “El encuentro con el expresidente Vicente Fox Quesada y con Alma de México fue un diálogo serio sobre el futuro del país y sobre todo lo que podemos construir cuando ponemos a México por delante”.

Para el dirigente priista, el acercamiento forma parte de la búsqueda de coincidencias entre partidos, organizaciones civiles y ciudadanos frente al proceso electoral del próximo año.

“Estamos dispuestos a dialogar, construir acuerdos y hacer todo lo que nos corresponda para encontrar coincidencias que le sirvan a México”, sostuvo.

Un día después, durante el Encuentro Nacional Juvenil de Acción Nacional (PAN) en Aguascalientes, Vicente Fox llamó a construir una alianza amplia contra Morena rumbo a 2027. Ante más de cinco mil jóvenes, sostuvo que las diferencias entre las fuerzas opositoras deben quedar en segundo plano e incluyó al PRI entre los partidos que, a su juicio, tendrían que sumarse a ese frente.

Ahí, Fox Quesada elevó el tono: “Con eso basta para superar todas las demás divisiones que puede haber, para unirnos en un solo esfuerzo y partirle la madre a Morena en el 2027”. También afirmó que la meta debe impedir que una sola fuerza conserve la mayoría.

El acercamiento ocurre mientras Acción Nacional mantiene abierta la definición de sus alianzas para 2027. Su presidente nacional, Jorge Romero Herrera, sostuvo este domingo que no existe todavía una coalición pactada y que las decisiones deberán ser consideradas según la situación de cada entidad.

Durante su gira de rendición de cuentas en Colima, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió al encuentro entre Fox y Moreno y lo presentó como una muestra de la cercanía histórica entre PRI y PAN: “Quieren regresar al pasado de corrupción y privilegios”.