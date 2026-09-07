Por “amenazas”, restringe EU actividades en Sonora

El gobierno de Estados Unidos restringió los desplazamientos de su personal en Nogales, Sonora, a actividades esenciales y únicamente durante las horas de luz, después de recibir información sobre amenazas en esa ciudad fronteriza. La medida, difundida el 5 de septiembre, también derivó en una alerta para ciudadanos estadounidenses.

La representación consular señaló que la restricción permanecerá mientras evalúa la información disponible sobre las posibles amenazas: “Debido a información sobre amenazas, las actividades del gobierno de Estados Unidos en Nogales y los viajes de su personal hacia esa ciudad quedaron limitados”.

Como medida preventiva, también recomendó a los ciudadanos estadounidenses tomar precauciones, mantenerse atentos a su entorno, buscar refugio en caso de algún incidente, informar a familiares sobre su situación y atender las instrucciones de las fuerzas del orden mexicanas. El Departamento de Estado recordó que su alerta de viaje se mantiene en el estado de Sonora.

La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora informó que estableció comunicación con la representación estadounidense después de conocer la advertencia, pero sostuvo que las autoridades de aquel país no detallaron el origen ni las características del posible peligro que los llevó a emitir esta nueva alerta.

Según el posicionamiento estatal, el Consulado de EU confirmó la emisión del aviso, “sin embargo, no proporcionaron información sobre una amenaza o riesgo determinado, que permita establecer un peligro concreto para la población en general”, por lo que señaló que, mientras no existan elementos que corroboren una posible amenaza, las instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno mantendrán la vigilancia y operativos preventivos en Nogales y otras regiones de Sonora.

El aviso sobre Nogales constituye la segunda alerta de seguridad de este tipo que Estados Unidos emite para una ciudad del norte de México en menos de 30 días, luego de que el 25 de agosto, el gobierno estadounidense suspendió temporalmente sus actividades y los viajes de su personal a Mexicali, Baja California.