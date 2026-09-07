‘La justicia verdadera requiere de transparencia’: Hugo Aguilar

En su Informe por el primer año de actividades, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, afirmó que la justicia verdadera requiere de transparencia.

“A un año de iniciar esta nueva etapa de la justicia en México, es necesario revisar los avances y evaluarlos a la luz de los nobles propósitos que animaron la reforma: construir una justicia con el pueblo y para el pueblo; por ello, los 4 órganos superiores del Poder Judicial: SCJN, Órgano de Administración Judicial del PJF, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y Fortalecemos la justicia en México acordamos comparecer todos los años”, ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, al emitir sus primeras palabras del Informe.

En cuanto a la eficiencia de la SCJN, expresó Hugo Aguilar, en este primer año ingresaron 15 mil 051 expedientes jurisdiccionales, incluyendo el rezago de la anterior integración; de ellos se resolvieron 13 mil 231 asuntos, 2 mil 640 por el pleno y 10 mil 591 mediante acuerdo.

“Esto significa que resolvimos el 88% de todo lo ingresado”, refirió el Ministro Presidente Hugo Aguilar.

Hugo Aguilar afirmó que hoy se conmemora el paso fundamental que México ha dado para transformar su sistema de justicia: llevar la justicia al pueblo.

Hugo Aguilar aseguró que ahora el Poder Judicial “le pertenece a todas y todos” y que “desde el pueblo llegamos también al Poder Judicial”

A un año de iniciar esta nueva etapa, consideró necesario revisar los avances y analizarlos a la luz de los propósitos que impulsaron la reforma judicial de 2024, entre ellos, construir una justicia para todas y todos.

“Tenemos una corte que se moderniza, fortalece su institucionalidad y camina hacia la total transparencia”.

Hugo Aguilar informó que se cambió el modelo de gestión de la Suprema Corte y que se está abandonando el sistema de libros para dar paso completamente a un sistema informático.

En abril entró en operación el Sistema de Control y Compilación de Tesis, con lo que actualmente no existe rezago en ese trámite.

Desde el 1 de mayo, los amparos en revisión se tramitan mediante expediente electrónico, lo que evita el uso y desecho de grandes cantidades de papel.

El rezago en expedientes varios se redujo a la mitad y el tiempo de atención pasó de dos meses a dos días.

El 1 de septiembre comenzó a operar un sistema de gestión electrónica. Ahora, las personas no tendrán que acudir a las oficinas de la Suprema Corte para preguntar por el estado de sus trámites; mediante un código podrán consultarlo desde cualquier lugar de la República.

Hugo Aguilar afirmó que se acabaron los tiempos en los que los asuntos eran admitidos para después permanecer guardados en los cajones de los escritorios.

“Se acabaron las decisiones en donde se usaba a la Suprema Corte para atrasar los asuntos en favor de los intereses personales”, sostuvo Hugo Aguilar.

Señaló que los asuntos que actualmente admite la Suprema Corte son aquellos que tienen relevancia y trascendencia para la vida nacional.

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FGR