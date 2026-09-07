FGR encuentra armas y documentos clasificados tras cateo en bodega de Roberto Farías Laguna

Tras un cateo a una bodega vinculada con el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró documentación de seguridad nacional clasificada y otros archivos que estarían relacionados con la red de huachicol fiscal que, presuntamente, encabezó junto a su hermano, el excontralmirante Fernando Farías Laguna.

De acuerdo con la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, durante la intervención en el inmueble ubicado la Ciudad de México, también se encontraron armas sin registrar, expedientes de personal de la Secretaría de Marina y listas de aduanas marítimas, así como objetos de lujo.

En un mensaje en video, Godoy Ramos aseguró que los hermanos Farías Laguna, conocidos como “Los Primos”, intervinieron en designaciones, ascensos y movimientos de personal en aduanas marítimas, así como al interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y de la Marina.

“Roberto ‘N’, en particular, gestionaba directamente esos nombramientos y esas promociones”, afirmó.

El exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, en foto ilustrativa. ı Foto: Especial

Manuel Roberto Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 en instalaciones navales en Salina Cruz, Oaxaca. Su hermano, Fernando Farías Laguna, se encontraba prófugo hasta el pasado 23 de abril, cuando fue detenido en Buenos Aires, Argentina, de donde fue posteriormente expulsado y trasladado a México el 21 de agosto.

Ambos son sobrinos políticos del extitular de la Marina, Rafael Ojeda Durán y fueron vinculados a proceso. Permanecen recluidos en el penal de “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

Ernestina Godoy recordó que, en 2024, Ojeda Durán acudió ante el entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, “a quien expuso elementos de posibles actividades ilícitas vinculadas con integrantes de la institución naval”.

La fiscal también recordó que la investigación contra los hermanos Farías Laguna derivó del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel transportados en el buque Chalenge Procyon, en el puerto de Altamira, Tamaulipas, el 31 de marzo de 2025.

“Detrás de la operación ilegal de ese buque no había un contrabandista en solitario, sino una compleja red criminal, en la que Manuel Roberto ‘N’ y Fernando ‘N’ destacaban, para asegurar capacidad de importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo ingresado de manera ilegal” Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de la República



Incautación de un buque con hidrocarburos en Tamaulipas, el pasado 31 de marzo. ı Foto: Especial

Según la reconstrucción de las autoridades, las operaciones de la red criminal consistían en la importación, traslado, almacenamiento y distribución del hidrocarburo que ingresaba de manera ilegal a México.

Godoy Ramos detalló que los buques salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburos que, al momento de ingresar a México, eran declarados como aceite o aditivo “para cambiar su tratamiento fiscal”.

Asimismo, las personas involucradas pagaban a servidores públicos y agentes aduanales por cada embarque que dejaban pasar por las instalaciones portuarias, mientras que las inspecciones, cuando ocurrían, “eran una simulación”.

“La red criminal garantizaba muestreos superficiales, la aprobación de volúmenes manipulados o maniobras para que el hidrocarburo fuera liberado de la aduana sin revisión. También se establecían calendarios de arribo en la cadena de complicidades, a efecto de desactivar cámaras para imposibilitar el registro de descargas”, abundó la fiscal.

Sobre las descargas, Ernestina Godoy detalló que tres empresas se encargaban de la distribución del hidrocarburo y que, a la par, empresas fachada y triangulaciones financieras daban apariencia legítima al dinero obtenido por las ventas.

“Buques cargados, registros manipulados, personal aduanal cómplice, revisiones simuladas y lavado de dinero, eran el ciclo de este negocio ilegal, en el que presuntamente participaron Manuel Roberto ‘N’, Fernando ‘N’ y sus cómplices” Ernestina Godoy Ramos, fiscal General de la República



Asimismo, recordó que las pesquisas permitieron identificar que la que calificó como “una de las estructuras de corrupción más sofisticadas que el país ha enfrentado” operaba en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.

La FGR también ha seguido el rastro de accionistas, apoderados legales y enlaces que participaron en las operaciones, en las que “existe evidencia” de participación de Manuel Roberto “N” y Fernando “N”, sostuvo Godoy Ramos.

Finalmente, la fiscal aseveró que el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, “ha estado atento” al seguimiento a las investigaciones.

“Una institución no se corrompe porque algunos de sus integrantes traicionen la responsabilidad y la confianza depositada en ellos. (...) La responsabilidad es individual y todo acto ilegal será sancionado. Quien usó un uniforme, un cargo público o una aduana para servir al crimen, responderá ante la justicia ”, sentenció.

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cehr