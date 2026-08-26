Fiscalía de Sonora busca a esposa de Fernando Farías Laguna tras denunciar persecución

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora busca a Mónica Gámez Grijalva, esposa del Fernando Farías Laguna excontralmirante de la Armada de México acusado de presunto “huachicol fiscal”, quien denunció públicamente haber sido perseguida por un vehículo sospechoso cuando se dirigía a Hermosillo.

A través de un breve video, relató que una camioneta la seguía mientras viajaba desde Nogales, y que logró evadirla al incorporarse a la Carretera Federal 15.

Al manifestar tener “mucho miedo” por su seguridad, Gámez Grijalva solicitó medidas de protección al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, porque, aseveró, “era un hecho que me venían siguiendo”.

“Tengo mucho miedo”, así fue como Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías Laguna, denunció que una camioneta la iba siguiendo en Nogales, #Sonora. Pidió al gobernador Alfonso Durazo que le brinden seguridad o medidas cautelares: pic.twitter.com/VCAZsROvo0 — Nacho Lozano (@nacholozano) August 27, 2026

Fiscalía de Sonora no ha recibido denuncia

Luego de que el video fue ampliamente difundido en redes sociales, la Fiscalía de Sonora informó que, hasta el momento, no ha recibido alguna denuncia relacionada con los hechos narrados en la grabación.

Asimismo, señaló que busca localizar a la mujer para “conocer directamente los hechos” y, posteriormente, llevar a cabo un análisis de riesgo. “De resultar procedente”, indicó, “se determinarán las medidas de protección que en Derecho procedan”.

Más temprano este miércoles, en entrevista con el comunicador Ciro Gómez Leyva, Mónica Gámez declaró que temía por su seguridad y la de su familia; además, denunció que, a través de su abogado, ha recibido amenazas por conceder entrevistas a medios de comunicación.

“No quiero no quiero decir mucho porque me van a regañar, porque no quieren que entrevistas por mi seguridad, de exponerme públicamente, pero la verdad estoy desesperada. Temo por la vida de mi esposo y por la seguridad mía, de mis hijos y cualquier miembro de mi familia”, expresó.

Audiencia de Fernando Farías Laguna se retomará este 27 de agosto

El excontralmirante Fernando Farías Laguna es acusado de, presuntamente, participar en el delito de delincuencia organizada “con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, en la modalidad de ocultamiento”, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

El pasado 22 de agosto, durante una audiencia privada celebrada por videoconferencia, un juez de control impuso a Farías Laguna la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en penal “El Altiplano”, ubicado en el municipio Almoloya de Juárez, Estado de México, adonde fue trasladado tras arribar a México luego de ser expulsado de Argentina, el 21 de agosto.

Debido a que la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, se esperaba que este 26 de agosto se definiera su situación jurídica durante la continuación de la audiencia.

Sin embargo, tras la suspensión de la audiencia, será este jueves 27 de agosto, a las 08:00 horas, cuando se resolverá si el excontralmirante es vinculado a proceso.

A su salida del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, el abogado Epigmenio Mendieta Valdés sostuvo ante la prensa que “con la información que obra dentro de la carpeta no se acredita” que su cliente sea líder de la red criminal dedicada al huachicol fiscal, “como lo pretende atribuir la Fiscalía General de la República”.

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cehr