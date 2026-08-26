Verde rechaza alianza con Alito Moreno rumbo al 2027; reafirma apoyo a la 4T

La coordinadora de los Comités de Defensa de la 4T (de sastre azul), tras recibir constancia del PVEM, acompañada por excorcholatas y dirigentes, ayer.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) cerró la puerta a una posible alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rumbo a las elecciones de 2027, luego de que el dirigente nacional priista, Alejandro “Alito” Moreno, planteara la posibilidad de construir una coalición con el Verde en San Luis Potosí.

La postura del PVEM quedó establecida en un comunicado, en el que la dirigencia nacional afirmó que mantendrá sus acuerdos políticos dentro del proyecto de la Cuarta Transformación y descartó generar alianzas con fuerzas políticas ajenas a ese bloque.

“No tenemos interés de generar alianzas con ninguna fuerza política distinta a las que acompañamos el Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, señaló el partido.

🟢El Partido Verde Ecologista de México reafirmó su alianza política con el proyecto de transformación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, al destacar coincidencias en materia de justicia social, sustentabilidad, ampliación de derechos y reducción de desigualdades.



El… pic.twitter.com/aYrHpYueaE — Azucena Uresti (@azucenau) August 27, 2026

Durante su visita a la entidad, el dirigente nacional del PRI sostuvo que su partido busca construir una coalición amplia para competir contra Morena en las elecciones de 2027 y afirmó que mantiene relación con distintas fuerzas políticas.

Moreno señaló que todavía existe tiempo para alcanzar acuerdos y que las dirigencias locales mantienen conversaciones con diferentes partidos. También dejó abierta la posibilidad de sumar al Verde a una eventual coalición opositora.

Sin embargo, el posicionamiento nacional del PVEM establece una ruta distinta.

En su comunicado, el Partido Verde aseguró que su alianza política se ha construido a partir del diálogo, los acuerdos y objetivos compartidos para el país.

El partido sostuvo que existen coincidencias entre sus principios y el proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, particularmente en temas como la justicia social, la reducción de desigualdades, el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente.

Por ello, el PVEM reiteró su respaldo a la mandataria y al llamado “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”.

El partido también aclaró que mantiene una relación de respeto y diálogo con distintas fuerzas políticas, aunque precisó que esta comunicación no modifica sus definiciones ni los compromisos políticos construidos con sus aliados.

Aunque la dirigencia nacional fijó su postura frente a partidos ajenos a la 4T, el Verde señaló que continuará fortaleciendo su presencia en cada entidad conforme a las condiciones y prioridades locales.

De cara a los próximos procesos electorales, el partido indicó que las definiciones sobre alianzas se tomarán en los tiempos y por las vías correspondientes, respetando su identidad, sus principios y los acuerdos que mantiene con sus aliados.

Con esta posición, el PVEM se desmarca de la posibilidad planteada por el PRI y mantiene su ruta política dentro del bloque de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones de 2027.

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MSL