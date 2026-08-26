PAN dejará en manos del CEN decisión sobre alianzas rumbo a 2027

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) tendrá la última palabra sobre eventuales alianzas electorales en 2027, aunque antes consultará a las dirigencias y militancia de cada entidad.

Jorge Romero Herrera, presidente del blanquiazul, afirmó que la estrategia partirá de las condiciones particulares de los estados, sin trasladar a los comités locales una definición que corresponde al ámbito nacional.

Aunque Acción Nacional revisará los escenarios políticos de cada territorio, su prioridad será competir bajo sus propias siglas. “Nosotros llevamos un año diciendo que el PAN tiene que apostarle a sus siglas y eso no va a cambiar nunca”, sostuvo Romero durante una conferencia de prensa en La Paz, Baja California Sur.

Romero explicó que el análisis incluirá las condiciones electorales y las posturas de las estructuras estatales, pero la conducción permanecerá en manos del CEN.

“Existe una determinación nacional que se habrá de conservar hasta el final y tenemos que entender las realidades en cada estado. Vamos a tener la inteligencia, la unidad y la estrategia de ubicar cada realidad”, señaló.

🔵 El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional tomará la decisión sobre las alianzas rumbo a 2027, tras escuchar a las dirigencias y a la militancia locales.#Boletín 🗞️ pic.twitter.com/ja3eY5LwgA — Acción Nacional (@AccionNacional) August 27, 2026

De acuerdo con el dirigente, las diferencias entre entidades impedirán aplicar una misma fórmula en todo el país. “Una realidad local no se va a imponer a 800 kilómetros de otra realidad local. Ni una realidad local va a imponer la determinación que sea nacional”, puntualizó.

Para el proceso electoral de 2027, el partido prevé integrar los diagnósticos de sus liderazgos territoriales antes de resolver dónde competirá solo y en qué casos podría explorar acuerdos con otras fuerzas.

La determinación final, insistió Romero, responderá a una estrategia nacional y no únicamente a los cálculos de cada estado.

Sobre los criterios que guiarán esas decisiones, el presidente panista sostuvo que el objetivo político estará por encima del número de cargos obtenidos.

“Nuestra causa, hoy la más importante, más que triunfos electorales en un Excel, es salvar a México del tumor guinda. Defender a la Patria, a la Familia y hoy más que nunca a nuestra Libertad”, concluyó.

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MSL