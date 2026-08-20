PAN exige fecha al Gobierno Federal para que Mexicana de Aviación sea rentable

De acuerdo con el Partido Acción Nacional (PAN) ya es insostenible financiar a Mexicana de Aviación por el fracaso financiero probado desde su reactivación y en donde el Hacienda, únicamente prevé cubrir costos de operación y mantenimiento, “más no que sea al rentable para el Estado”.

Daniel Chimal García, diputado federal del PAN, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum, una fecha exacta para que Mexicana sea rentable como empresa por si sola y no siga dependiendo del subsidio federal.

Tan solo para este 2026, el panista Daniel Chimal García recordó que la 4T aumentó el presupuesto para Mexicana de Aviación de 111.5 millones de pesos a dos mil 438 millones.

“Pero a la presidenta se le olvida que, durante 2024, Mexicana de Aviación perdió 3.4 millones de pesos diarios y en su primer año de ejercicio, la aerolínea acumuló 932 millones de pesos en pérdidas, es decir, con ese dinero se pueden construir uno o dos hospitales de alta especialidad en Chiapas o en la zona rural de Veracruz”.

Aeronave de Mexicana de Aviación, en el AIFA, en 2023. ı Foto: Cuartoscuro

Además, Daniel Chimal añadió que la inversión total estimada en la reactivación y operación de Mexicana de Aviación desde 2023 al 2025 asciende a aproximadamente 19 mil 193 millones de pesos. “Es dinero que se ha ido poco a poco a la basura, bien se puede invertir en el abasto de medicinas y tratamientos contra el cáncer o bien, podría ser para ayudar a las madres buscadoras”.

De acuerdo al panista, Mexicana es un modelo de negocio fallido como todo lo que ha hecho Morena en el Gobierno, desde un Tren Maya que no es rentable, refinerías que contaminan y también es un esquema de fideicomisos que son un barril sin fondo y sin padrones de beneficiarios.

“Por eso le pedimos a la presidenta que reconsidere en el Presupuesto de 2027, inyectarle recursos a Mexicana de Aviación, aceptar su fracaso y no obligar a que Mexicana vuele artificialmente con dinero público”.

En el PAN, se le exige a Hacienda, Secretaría de Marina y la compañía a cargo, un informe integral sobre la situación presupuestal y financiera de dicha aerolínea del Estado mexicano.

“También requerimos el estado que guarda el pago de arrendamiento de aviones que se encuentran en operación y la adquisición de 20 nuevas aeronaves”.

El diputado panista Daniel Chimal, en sesión de la Cámara de Diputados, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

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LMCT