Sheinbaum y Mark Carney sostienen llamada; urgen firma de renovación del TMEC

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, en imagen de archivo.

Que se concrete la continuidad de este tratado

En una conversación telefónica sostenida este jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, coincidieron en que es necesario que la renovación del tratado comercial que ambos sostienen junto a Estados Unidos, TMEC, se firme lo antes posible.

Durante la charla entre ambos mandatarios, señalaron que el hecho de que se concrete la continuidad de este tratado dará seguridad jurídica a las empresas y sus trabajadores dentro de la región.

Además de la relación trilateral de América del Norte, Carney y Sheinbaum abordaron los avances que se han registrado en el comercio transfronterizo entre ambas naciones.

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“Hicieron hincapié en que una sólida cooperación bilateral es esencial para la seguridad y la prosperidad compartidas del continente”, señaló el gobierno canadiense.

Asimismo, el Ministro canadiense agradeció a la Presidenta por el apoyo que el país ha mostrado para combatir los fuertes incendios forestales que el territorio canadiense ha enfrentado y que ha implicado el despliegue de al menos 400 bomberos y personal de apoyo mexicano.

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FGR