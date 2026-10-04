Fuerzas Armadas defienden la soberanía y la seguridad, nunca reprimirán al pueblo: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en defensa de la soberanía nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó el papel de las Fuerzas Armadas por cumplir su función de defender la soberanía nacional y al pueblo, y enfatizó que, por esto, nunca se les ordenará reprimir o actuar en contra de él .

Durante la ceremonia por el 205 aniversario de la Armada de México y del 202 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824, en Veracruz, la presidenta reconoció a los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas de México.

Claudia Sheinbaum destacó el apoyo de las Fuerzas Armadas durante desastres y emergencias. ı Foto: Presidencia

Destacó que este cuerpo nació para defender la soberanía nacional, y que ese ha sido su objetivo histórico desde su fundación, el 4 de octubre de 1821.

“Desde aquellos primeros días quedó clara una misión que acompañaría nuestras Fuerzas Armadas a lo largo de los siglos: defender la independencia, la soberanía y la integridad de la nación”, expresó la presidenta.

“La lección de nuestra historia no es solamente recordar las batallas que el pueblo ha ganado, es recordar aquello que estuvo detrás de cada una de ellas: la defensa de la independencia, de la soberanía, de las libertades, de la justicia social y de la democracia”, abundó la mandataria federal.

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la labor de las Fuerzas Armadas en defensa de la soberanía nacional. ı Foto: Presidencia

En este sentido, Claudia Sheinbaum recordó que las Fuerzas Armadas están para servir al pueblo, por lo que “nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo” .

“Siempre [actuarán] en el marco de la Constitución, del respeto a los derechos humanos y del uso racional de la fuerza establecido por ley”, expresó la mandataria federal.

En otro punto, Sheinbaum Pardo reconoció a las Fuerzas Armadas del país por el apoyo que brindan no solo en defensa de los valores nacionales, sino también ante desastres, crisis y catástrofes.

“Hoy están presentes cuando se necesita defender nuestra soberanía y proteger nuestra seguridad, pero también cuando un huracán deja una comunidad sin hogar, cuando un terremoto derrumba edificios, cuando una inundación amenaza una población”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum Pardo destacó que está fortaleciendo la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas.

“Como la primera mujer presidenta, la presencia de las mujeres en las Fuerzas Armadas también se está fortaleciendo”, expresó.

Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el aniversario de la Armada de México en Veracruz. ı Foto: Presidencia

Sheinbaum entrega condecoraciones

Durante la ceremonia, la Jefa del Ejecutivo Federal entregó condecoraciones a personal militar que apoyó en labores de rescate al pueblo de Venezuela tras los terremotos de junio y presenció una demostración del Plan Marina, así como el Desfile Militar por el 205 aniversario de la Armada de México y por el 202 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1824.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, agradeció la determinación de la Presidenta por permitir que las Fuerzas Armadas puedan llevar apoyo dentro y fuera de las fronteras de México en casos de emergencia; destacó la importancia del Plan Marina a 60 años de su creación y reconoció a las mujeres y hombres de las Fuerzas Armadas como la verdadera fortaleza de la institución.

Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia por el aniversario de la Armada de México en Veracruz. ı Foto: Presidencia

El comandante de la Columna del Desfile Militar, vicealmirante Félix de Jesús Martínez Tiburcio, rindió el parte de novedades a la Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas:

“La Fuerza de Tarea 4 de octubre de 2026 estuvo integrada por un estado de fuerza general de 4 mil 218 efectivos, de los cuales mil 476 mujeres y 2 mil 742 hombres, 43 banderas de guerra, cuatro unidades de superficie, 23 unidades aeronavales, 12 embarcaciones menores, 42 vehículos militares, 4 motocicletas, 6 drones, 15 camas temáticas, 31 binomios caninos y un Turibús con 25 niños. Me permito informarle que, en el mar, en el aire y en la tierra, se cumplió con la misión sin novedad”.

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