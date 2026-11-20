Y nos piden no perder de vista que la prolongación de una presidencia provisional en el Instituto Nacional Electoral si bien puede lograr que los legisladores ganen tiempo para definir cómo sacar al Instituto de su crisis de credibilidad y evitarse líos entre bancadas, también podría representar una arma de doble filo. Ayer, nos cuentan, consejeros informaron que la decisión sobre quién encabezaría ese interinato prolongado, en caso de darse, serían ellos mismos. Esto es, que en la Cámara de Diputados pueden decidir no elegir presidente, pero en caso de determinarse que siga la provisional, lo que procedería es que entre los propios consejeros definan quién la ocuparía. Hay quien en ese escenario avizora que podría darse una lucha entre consejerías por ocupar la silla principal de la herradura de la democracia. ¿Será que, como están las cosas, pueda haber episodios de consejeros dándose hasta con la cubeta? Atentos.