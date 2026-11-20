Y sigue dando de qué hablar el diputado federal, actor y bailarín Sergio Mayer, quien ya tiene fecha para su próxima aparición en pantalla. La cadena de streaming Netflix mostró ayer su rostro en el tráiler de Secreto millonario, un reality show que se estrena el próximo 18 de diciembre. ¡Vaya! Dicen que la noticia no ha dejado de provocar reacciones, pues habrá que recordar que éste es el segundo programa que lo anuncia en su elenco desde que se hizo efectiva su licencia en San Lázaro, el pasado 31 de agosto. En septiembre ya lo había hecho Telemundo para Juego de Villanos. Parece que al exgaribaldi se le están abriendo más puertas en la farándula que en la política —hace apenas unos días trascendió que andaría, aunque sin mucho éxito, en pos de una postulación a la alcaldía Álvaro Obregón—. En la tele, por lo pronto, ya hay fecha para volver a verlo. En la Cámara, su licencia sigue por tiempo indefinido. ¿Cómo lo ve?