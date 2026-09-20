Ninguna potencia o ‘emperador’ volverá a gobernar nuestro país, bastante nos costó la Independencia: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su mensaje de defensa a la soberanía nacional, y rechazó que sectores de la sociedad busquen a potencias extranjeras para intervenir en los asuntos internos de México, pues aseguró que las decisiones sobre el futuro de nuestro país corresponden únicamente al pueblo.

En el evento Honestidad y Resultados en Baja California Sur, desde La Paz, la mandataria federal manifestó su rechazo a cualquier llamado a recurrir a potencias extranjeras para intervenir en los asuntos internos de México, al señalar que el país ha pagado un alto costo histórico para consolidarse como una nación libre e independiente.

La mandataria cuestionó que haya quienes planteen acudir al extranjero para denunciar situaciones internas o solicitar una intervención.

Sheinbaum encabezó el evento Honestidad y Resultados en Baja California Sur. ı Foto: Captura de video

“¡Nunca! México es un país libre, independiente y soberano. Bastante nos costó llegar a este momento para ir a buscar nuevamente a un emperador para que gobierne nuestro país”, afirmó.

Sheinbaum Pardo sostuvo que la soberanía nacional no depende de gobiernos extranjeros ni de grupos de poder, sino del pueblo mexicano, y vinculó su postura con los principios planteados durante la lucha independentista.

En particular, hizo referencia a los Sentimientos de la Nación, documento presentado por José María Morelos ante el Congreso de Anáhuac en 1813, en el que se planteó la soberanía popular como uno de los principios para la construcción de la nación mexicana.

Claudia Sheinbaum reiteró su mensaje de soberanía nacional ante simpatizantes en Baja California Sur. ı Foto: Captura de video

La presidenta explicó que su concepción de soberanía parte precisamente de la idea de que ésta “dimana del pueblo”, por lo que ninguna potencia extranjera ni una élite debe determinar el rumbo del país.

Su planteamiento ocurre en un contexto en el que el Gobierno mexicano ha reiterado que está dispuesto a mantener cooperación con otros países, particularmente en materia de seguridad, pero bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

Destaca programas sociales en Baja California Sur

En el mismo evento, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que su Gobierno ha mantenido el apoyo a Baja California Sur a través de programas sociales que alcanzan a los que más lo necesitan.

Informó que en Baja California Sur 15 mil 902 personas con discapacidad reciben una pensión y destacó los apoyos destinados a estudiantes de educación básica y media superior.

Señaló que 31 mil 628 jóvenes que cursan la preparatoria en la entidad reciben una beca, mientras que 44 mil 870 estudiantes de secundaria pública cuentan también con este apoyo.

En educación primaria, agregó, 62 mil 247 niñas y niños recibieron durante este año apoyo para útiles y uniformes escolares.

La presidenta defendió el carácter universal de algunos de estos programas y señaló que las becas para estudiantes de preparatoria no están condicionadas al promedio académico, pues, dijo, el objetivo es respaldar a las familias para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios.

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