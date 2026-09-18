‘Nadie decide por nosotros’, sostiene Sheinbaum desde Guanajuato

En el contexto de las insistentes intenciones del gobierno estadounidense por intervenir en territorio mexicano, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que en México sólo decide su población y nadie más puede tomar determinaciones.

Al rendir su informe de gobierno desde Celaya, Guanajuato, Claudia Sheinbaum Pardo hizo hincapié en su mensaje por la defensa de la soberanía nacional y las diversas batallas que se han librado para alcanzar la independencia de todos aquellos países que buscaron apropiarse del territorio en el pasado.

“Y a la fecha el pueblo de México sigue diciendo que viva la independencia y la soberanía nacional. Nadie decide por nosotros, nadie. Eso hay que recordarlo siempre porque se ha derramado mucha sangre, ha habido muchos mártires para que México sea México y ahí hay unidad de las y los mexicanos. México lo deciden los mexicanos, nadie más decide por nosotros”, sostuvo.

Así mismo, Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó que se admiten los problemas que se llegan a atravesar, pero que esta es una situación que atraviesan otras naciones y que cada quien resuelve por su cuenta.

“Que tenemos problemas, sí, tenemos problemas. Nadie dice que no. Todos los países tienen problemas, todos. Pero aquí los problemas los resolvemos los mexicanos. Eso se llama independencia y soberanía nacional. Que viva la independencia de México”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que la soberanía también representa la libertad, la cual consideró que no se puede alcanzar si no hay bienestar para la población.

“Independencia, soberanía, libertad, democracia, también llevan una palabra a un lado, esa palabra es ‘bienestar’. No puede haber libertad si no hay bienestar en el pueblo de México, todos tenemos derecho, todos los mexicanos, a la educación gratuita, desde primaria hasta la universidad y que la educación pública sea la mejor de todas las educaciones, a eso tiene derecho el pueblo de México; todos tenemos derecho al acceso a la salud y la salud pública debe ser la mejor de todas y por eso trabajamos todos los días para una mejor atención a la salud. También es derecho del pueblo de México ya la Pensión Universal para Adultos Mayores”, dijo.

En el balance de los apoyos destinados a esta entidad, mencionó que en total 1.8 millones de guanajuatenses de todas las edades reciben un programa del Bienestar, para lo cual se ha destinado en inversión superior a los 39 mil millones de pesos.

En Guanajuato 660 mil 346 personas de más de 65 años reciben la Pensión para Adultos Mayores, 66 mil 185 la Pensión para Personas con Discapacidad, 13 mil de Jóvenes Construyendo el Futuro, 194 mil 363 la beca Benito Juárez en preparatoria, 260 mil 987 la beca Rita Cetina en secundaria y 362 mil 933 en su modalidad de uniformes y útiles para primaria.

En obra pública, resaltó la construcción del Tren Ciudad de México-Guadalajara, que en su tramo Querétaro-Irapuato, tendrá estaciones en Apaseo el Grande, Celaya, Cortazar, Salamanca e Irapuato y el tramo Irapuato-Guadalajara, que tendrá estación en León; así como el Tren Ciudad de México-Nuevo Laredo, que tendrá una estación en Guanajuato y conectará con los estados de Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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FGR