Tormenta tropical ‘Fay’ se forma en el Atlántico, frente a costas de Quintana Roo

Autoridades mexicanas y estadounidenses advirtieron que este domingo se formó la tormenta tropical “Fay” en las costas del Atlántico, cerca de Quintana Roo, por lo que activaron medidas de monitoreo.

A través de un aviso publicado en su plataforma, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que, al corte de las 03:00 horas de este domingo, el sistema meteorológico se había fortalecido desde la depresión tropical Seis hasta la tormenta tropical “Fay”.

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Al citado corte, el sistema meteorológico se ubicó a 730 kilómetros al suroeste de Las Azores y a cinco mil 420 kilómetros al este-noreste de Cancún, Quintana Roo. El sistema se desplaza hacia el norte-noreste a siete kilómetros por hora.

Por lo anterior, el SMN aclaró que “debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para México” y que “no genera efectos en el país” .

“El sistema no representa peligro para el territorio nacional. Debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones”, destacó en otros apartados de su aviso.

Trayectoria estimada de la tormenta tropical "Fay". ı Foto: SMN

Asimismo, el SMN detalló que el sistema meteorológico se alejará progresivamente de Quintana Roo. Prevé que para el martes 22 de septiembre se encuentre en estado de “post-tropical / remanentes”.

Estados Unidos también avisa por formación de tormenta tropical “Fay”

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos también emitió un aviso por la formación de la tormenta tropical “Fay”. Sin embargo, señaló que no había alertas costeras en vigor y que esperaba que se disipara para finales de la semana.

No obstante, el sistema estadounidense sí emitió un aviso por la tormenta tropical Odalys, que se formó al sureste de la costa de México y, señaló, espera se fortalezca hasta convertirse en huracán el lunes.

El Centro Nacional de Huracanes de EU indicó que el vórtice de la tormenta está a unos dos mil 05 kilómetros al suroeste del extremo sur de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h. Se desplazaba hacia el noroeste a 13 km/h.

Sus vientos máximos sostenidos se registraron en 75 km/h (45 mph) a las 03:00 horas. Advirtió que se espera un fortalecimiento adicional a corto plazo.

Con información de The Associated Press

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