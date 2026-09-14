Lluvias provocan severas inundaciones en Ecatepec y Tlalnepantla; hay autos varados

Las severas inundaciones provocadas por la lluvia en el Estado de México afectaron la movilidad de los vehículos en Ecatepec y Tlalnepantla.

Una intensa lluvia registrada esta tarde en municipios del Estado de México, principalmente en Tlalnepantla y Ecatepec, provocó severas inundaciones, el colapso del drenaje y fuertes corrientes de agua que arrastraron vehículos.

El impacto de las precipitaciones afectó de manera directa la zona de Tulpetlac, donde el flujo de agua acumulado sobre las vialidades alcanzó una altura suficiente para inmovilizar automóviles.

Esta tarde se registró una intensa #lluvia en municipios del #Edomex, principalmente en #Tlalnepantla y #Ecatepec, en la zona de #Tulpetlac, donde la fuerte corriente de agua arrastró vehículos y generó severas #inundaciones.



VIDEO: Noticias Tulpetlac ostor / @FerCruzReporter /… pic.twitter.com/v2ROD7kHSK — Nacho Lozano (@nacholozano) September 14, 2026

En el municipio de Ecatepec, la Vía Morelos resultó con graves afectaciones tras el colapso del sistema de drenaje pluvial, registrándose inundaciones a la altura de Santa Clara y la Avenida Miguel Hidalgo, donde diversos vehículos quedaron atrapados.

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🌧️🚨 ¡Ecatepec se convierte en río tras fuerte tormenta!



La intensa lluvia provocó una fuerte corriente de agua y basura en la entrada del puente vehicular de Av. Camino a San Andrés, en la colonia Hank González.



⚠️ El paso se encuentra afectado. Evite la zona y extreme… pic.twitter.com/3RADe6NcoP — Fabián Gómez Hdez (@fabiangomezh) September 15, 2026

En las grabaciones compartidas por usuarios, se observa además a varias personas intentando cruzar las avenidas anegadas con el nivel del agua sobrepasándoles la cintura.

Las afectaciones a las vías de comunicación se extendieron a otras arterias de la entidad, reportándose importantes inundaciones sobre la carretera México-Querétaro.

Dichas inundaciones en la autopista México-Querétaro se localizaron a la altura del municipio de Tlalnepantla, afectando la circulación con dirección hacia Cuautitlán Izcalli.

Prevén más lluvias para el Edomex y CDMX

Ante la contingencia vial y climática, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), emitió un informe sobre las condiciones atmosféricas previstas para las tres horas posteriores.

El organismo meteorológico oficial pronosticó chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y la posible caída de granizo en diversas regiones del Estado de México.

Entre los municipios del Estado de México incluidos en el aviso de lluvias fuertes con granizo figuran:

Atlacomulco

Tejupilco

Valle de Bravo

Toluca

Lerma

Ixtapan de la Sal

Cuautitlán Izcalli

Naucalpan

Nezahualcóyotl

De igual manera, el informe meteorológico anticipó intervalos de chubascos y lluvias con posibles descargas eléctricas en los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Ecatepec, Texcoco, Chimalhuacán y Amecameca.

El pronóstico del tiempo emitido por la Conagua y el SMN contempló además a las 16 alcaldías de la Ciudad de México para el periodo comprendido de las 18:00 a las 21:00 horas.

Las demarcaciones capitalinas señaladas son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Asimismo, las autoridades meteorológicas precisaron que se prevén rachas de viento de 30 a 50 km/h en zonas de tormenta de ambas entidades del Valle de México.

“Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como incremento en los niveles de ríos y arroyos. Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios”, advirtió.

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JVR