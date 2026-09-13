Azucena Cisneros entrega repavimentación de 13 calles y avenidas en Ecatepec

Al centro, la alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante la entrega de una vialidad en Ecatepec.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss entregó 13 vialidades en el pueblo de Santa María Tulpetlac y las comunidades Ejidos de Santa María Tulpetlac, mejor conocido como El Charco, y Luis Donaldo Colosio, como parte del programa “Cimientos de Esperanza”.

En El Charco, la alcaldesa presidió la inauguración de las calles Nayarit, Michoacán, Gudalajara, Chiapas y Cedro. Precisamente, una habitante de calle Michoacán afirmó que ella vive desde hace 13 años en esa vialidad y nunca se había hecho nada, por lo que era intransitable en época de lluvias; sin embargo, la situación cambió con el programa “Cimientos de Esperanza”.

El pasado 10 de septiembre, Cisneros Coss también cortó el listón inaugural de calle Durango del poblado de Santa María Tulpetlac, donde recordó que, con personal y maquinaria del gobierno municipal, se llevan a cabo obras de pavimentación en las que, muchas veces, ayudan los vecinos de Ecatepec.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss. ı Foto: Cortesía

Asimismo, el pasado 3 de septiembre, la alcaldesa inauguró las calles Privada Gustavo Baz, Jalapa, Vicente Guerrero, Miguel Bernal, Luis Moya (Gustavo Baz), Periodismo Civil y Luis Domínguez (Miguel Othón), en la colonia Luis Donaldo Colosio.

En el lugar, afirmó: “se los prometo, vamos a terminar con el rezago y estaremos ya en los temas que a los niños les interesa y que más nos preocupa: que tengan cultura, que tengan un centro deportivo (…), toda la Zona Norte merece tener servicios de calidad”.

Frente a las y los vecinos que se dieron cita, destacó que el cambio se nota, aunque “no lo he hecho sola (…) la imagen está cambiando increíblemente en toda esta región”, por lo que continuarán las obras porque “tenemos prisa por cumplirle a la gente”.

Una de las vialidades repavimentadas en Ecatepec. ı Foto: Cortesía

Así, en 2027 se va a terminar de rehabilitar y repavimentar la avenida Recursos Hidráulicos, además de iluminar vialidades, embellecer camellones y plantar árboles y flores.

De este modo, en menos de 15 días, Azucena Cisneros acudió a pavimentar 13 vialidades en diferentes comunidades, lo que contribuye a la transformación de la imagen urbana de Ecatepec.

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cehr