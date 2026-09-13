Baja California impulsa la industria de semiconductores con 15 empresas locales

Marina del Pilar encabeza la estrategia para convertir a la entidad en un polo clave de innovación y manufactura tecnológica.

El crecimiento de la industria de semiconductores representa una oportunidad para fortalecer la economía, atraer nuevas inversiones y desarrollar talento especializado, por lo que Baja California avanza con visión que aprovecha su experiencia industrial y su situación geográfica privilegiada frente a California.

La Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, señaló que, a través de la Secretaría de Economía e Innovación, se pusieron en marcha dos programas que seleccionaron a cinco empresas de reciente creación y 10 empresas proveedoras de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate, quienes durante seis meses recibirán capacitación, herramientas especializadas y vinculación con compañías líderes del sector.

Empresas seleccionadas de Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate recibirán capacitación especializada durante seis meses. ı Foto: Gobierno Baja California

Con el impulso de este tipo de estrategias más empresas y talento local puedan integrarse a una industria de alto valor, aprovechando las capacidades que ya existen en el Estado y generando nuevas oportunidades de crecimiento, innovación y desarrollo para las próximas generaciones.

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Las cinco empresas de nueva creación fortalecerán proyectos relacionados con diseño electrónico, manufactura avanzada, automatización y robótica, mientras que el Gobierno del Estado y Banco Santander subsidiarán su participación, con acceso a capacitación especializada y herramientas profesionales que les permitirán desenvolver sus capacidades y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

Alianza con el sector privado busca conectar el talento local con firmas globales de microelectrónica. ı Foto: Gobierno Baja California

Por otra parte, las 10 empresas restantes, fortalecerán sus capacidades para incorporarse como proveedoras de la industria mediante diagnóstico técnico, capacitación en estándares de calidad, auditorías simuladas y encuentros de negocios, de las cuales cinco podrán avanzar a una etapa final de vinculación y preparación para procesos de homologación.

El secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, destacó que esta estrategia permite aprovechar las fortalezas industriales y el talento especializado de Baja California para que más empresas locales puedan integrarse a una industria estratégica, fortaleciendo así las oportunidades de crecimiento económico y tecnológico.

Los programas fueron desarrollados con la participación de empresas como Skyworks, Qualcomm e Infineon Technologies, además de aliados especializados como Synopsys, QSM Semiconductors y la Red de Microfabricación y Semiconductores, lo que permite alinear la preparación de las empresas con las necesidades reales de esta industria.

Con más de 127 empresas de electrónica avanzada, décadas de experiencia en manufactura de exportación y una ubicación estratégica, Baja California cuenta con condiciones sólidas para seguir avanzando en la industria de semiconductores, con una visión de largo plazo que impulsa inversión, talento y empleo especializado para construir Bienestar Compartido.

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