Baja California refuerza seguridad con 165 nuevos agentes en Tecate

La titular del Ejecutivo en el estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presidió el acto protocolario en el municipio de Tecate.

Ciudadanos de Baja California verán reforzada la seguridad con la incorporación de 165 nuevos agentes a las fuerzas estatales y municipales. Estos oficiales, graduados en Tecate, se suman a la estrategia del gobierno para combatir la violencia y mejorar la respuesta ante emergencias, buscando mantener la reducción de la incidencia delictiva en la entidad.

Durante la ceremonia de graduación en el Instituto Estatal de Prevención y Formación Interdisciplinaria (IEPFI), la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda reconoció a los nuevos elementos por su vocación de servicio. Destacó que el fortalecimiento institucional va más allá de la capacitación, incluyendo la dignificación de su labor con seguridad social, prestaciones y certidumbre jurídica para ellos y sus familias.

“Este gobierno está comprometido con ustedes y con sus familias. Queremos que sepan que detrás de cada uniforme hay un gobierno que reconoce y respalda el sacrificio de quienes lo portan”, afirmó la titular del Ejecutivo Estatal. Enfatizó también que la presencia de más mujeres en las filas policiales enriquece el modelo de seguridad pública.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, precisó que los nuevos agentes son un valioso aporte al esfuerzo diario para salvaguardar el orden público y atender las exigencias operativas. Con esta promoción, se supera la cifra de 800 egresados en los últimos tres años, cumpliendo la estrategia de reclutamiento.

Carrillo Rodríguez subrayó que el objetivo es contar con corporaciones mejor equipadas, disciplinadas y orientadas a la protección de las familias bajacalifornianas. Esta constante profesionalización es clave para responder eficazmente a las necesidades de seguridad que demanda el crecimiento de la entidad.

A nombre de la generación graduada, el oficial Cristhofer Sebastián Rivera Pavón expresó el profundo sentido humano y la disciplina que implica portar el uniforme. Asumió el compromiso inquebrantable de conducirse con legalidad, respeto y empatía hacia cada ciudadano, reflejando los valores de la institución.

De los 165 elementos egresados, 47 se integran a la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), 43 a la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y 75 oficiales a las Policías Municipales. Esta distribución estratégica busca reforzar las distintas áreas de seguridad en la región, contribuyendo a la protección de las familias bajacalifornianas.

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JVR