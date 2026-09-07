Anuncia Aeroméxico nueva ruta directa entre Guadalajara y París

La nueva ruta entre Guadalajara y París comenzará a operar el 13 de abril de 2027 con tres frecuencias semanales.

Para ampliar la conectividad internacional de Jalisco y diversificar las opciones de viaje desde el Occidente de México, a partir del 13 de abril de 2027 Guadalajara contará con un vuelo directo a París, Francia, operado por Aeroméxico, con tres frecuencias semanales.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado de Jalisco, resaltó que la ruta directa a París representa un avance estratégico para fortalecer la presencia internacional de Guadalajara y ampliar las opciones de conexión aérea entre Jalisco y Europa, luego de los resultados positivos del vuelo Guadalajara-Madrid.

Autoridades de Jalisco y directivos de Aeroméxico consolidan el enlace directo entre el estado y Europa. ı Foto: Gobierno Jalisco

“El nuevo vuelo con Aeroméxico directo Guadalajara-París es un trabajo de muchos años que hoy hemos logrado cerrar para Jalisco, para tener esta otra conectividad directa con Europa”, afirmó el mandatario estatal.

Jalisco sigue abriendo sus puertas al mundo. ✈️🌎



Quiero compartirles una gran noticia: de la mano de @Aeromexico, tendremos un nuevo vuelo directo Guadalajara–París, conectando a nuestra ciudad con Europa a bordo de un Dreamliner de primerísimo nivel.



A partir del 13 de abril… pic.twitter.com/LPuXiRgUw4 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) September 7, 2026

Se trata del segundo enlace directo de Aeroméxico entre Guadalajara y Europa, después de Madrid, que actualmente opera con una frecuencia diaria.

El aeropuerto de Guadalajara ampliará la movilidad hacia el resto del mundo a través del hub en la capital francesa. ı Foto: Gobierno Jalisco

Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, destacó que la operación acercará la oferta turística de la entidad al público francés y ampliar los vínculos con un mercado de interés estratégico para Jalisco.

De 2021 a 2025, Jalisco recibió 251 mil 159 pasajeros aéreos provenientes de Europa, lo que significa un crecimiento de 111 por ciento —2025 versus 2021—, desde la apertura del vuelo Guadalajara-Madrid.

El vuelo Guadalajara-París reforzará el turismo, la cultura y los negocios entre México y el mercado europeo. ı Foto: Gobierno Jalisco

El servicio ofrecerá una opción de traslado sin escalas entre Guadalajara y París, con beneficios para visitantes, residentes y viajeros de negocios.

También favorecerá los intercambios culturales, académicos y empresariales entre Jalisco y Francia, y constituye un punto estratégico de conexión con distintas ciudades de Europa, África, Medio Oriente y Asia, lo que amplía las posibilidades de movilidad para quienes viajen desde Guadalajara.

Autoridades de Jalisco y directivos de Aeroméxico consolidan el enlace directo entre el estado y Europa. ı Foto: Gobierno Jalisco

“Europa continúa siendo uno de los mercados más importantes y exitosos para Aeroméxico. La incorporación de Guadalajara-París fortalece nuestra red, ofrece a los clientes más opciones de viaje y consolida aún más nuestra posición como la aerolínea líder entre México y Europa”, señaló Giancarlo Mulinelli, Vicepresidente Senior de Ventas Globales de Aeroméxico.

Los vuelos hacia París operarán los martes, viernes y domingos, con salida de Guadalajara a las 13:55 horas y llegada a las 9:25 horas del día siguiente. En sentido inverso, partirán de París los lunes, miércoles y sábados a las 11:40 horas, con arribo a Guadalajara a las 16:10 horas.

Aeroméxico suma su segunda conexión directa desde la capital jalisciense hacia el continente europeo. ı Foto: Gobierno Jalisco

Con la incorporación, Jalisco suma una conexión internacional que amplía sus posibilidades de intercambio con Francia y facilita el acceso a otros destinos mediante la red aérea de la capital francesa.

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