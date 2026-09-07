Fortalece lazo México - Europa

Anuncia Aeroméxico nueva ruta directa entre Guadalajara y París

Aeroméxico operará tres frecuencias semanales entre Jalisco y Francia a partir de abril; la ruta busca fortalecer el turismo y la economía en la región

La nueva ruta entre Guadalajara y París comenzará a operar el 13 de abril de 2027 con tres frecuencias semanales.
La nueva ruta entre Guadalajara y París comenzará a operar el 13 de abril de 2027 con tres frecuencias semanales. Foto: Gobierno Jalisco
Por:
La Razón Online

Para ampliar la conectividad internacional de Jalisco y diversificar las opciones de viaje desde el Occidente de México, a partir del 13 de abril de 2027 Guadalajara contará con un vuelo directo a París, Francia, operado por Aeroméxico, con tres frecuencias semanales.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador del Estado de Jalisco, resaltó que la ruta directa a París representa un avance estratégico para fortalecer la presencia internacional de Guadalajara y ampliar las opciones de conexión aérea entre Jalisco y Europa, luego de los resultados positivos del vuelo Guadalajara-Madrid.

Autoridades de Jalisco y directivos de Aeroméxico consolidan el enlace directo entre el estado y Europa.
Autoridades de Jalisco y directivos de Aeroméxico consolidan el enlace directo entre el estado y Europa. ı Foto: Gobierno Jalisco

“El nuevo vuelo con Aeroméxico directo Guadalajara-París es un trabajo de muchos años que hoy hemos logrado cerrar para Jalisco, para tener esta otra conectividad directa con Europa”, afirmó el mandatario estatal.

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Se trata del segundo enlace directo de Aeroméxico entre Guadalajara y Europa, después de Madrid, que actualmente opera con una frecuencia diaria.

El aeropuerto de Guadalajara ampliará la movilidad hacia el resto del mundo a través del hub en la capital francesa.
El aeropuerto de Guadalajara ampliará la movilidad hacia el resto del mundo a través del hub en la capital francesa. ı Foto: Gobierno Jalisco

Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo de Jalisco, destacó que la operación acercará la oferta turística de la entidad al público francés y ampliar los vínculos con un mercado de interés estratégico para Jalisco.

De 2021 a 2025, Jalisco recibió 251 mil 159 pasajeros aéreos provenientes de Europa, lo que significa un crecimiento de 111 por ciento2025 versus 2021—, desde la apertura del vuelo Guadalajara-Madrid.

El vuelo Guadalajara-París reforzará el turismo, la cultura y los negocios entre México y el mercado europeo.
El vuelo Guadalajara-París reforzará el turismo, la cultura y los negocios entre México y el mercado europeo. ı Foto: Gobierno Jalisco

El servicio ofrecerá una opción de traslado sin escalas entre Guadalajara y París, con beneficios para visitantes, residentes y viajeros de negocios.

También favorecerá los intercambios culturales, académicos y empresariales entre Jalisco y Francia, y constituye un punto estratégico de conexión con distintas ciudades de Europa, África, Medio Oriente y Asia, lo que amplía las posibilidades de movilidad para quienes viajen desde Guadalajara.

Autoridades de Jalisco y directivos de Aeroméxico consolidan el enlace directo entre el estado y Europa.
Autoridades de Jalisco y directivos de Aeroméxico consolidan el enlace directo entre el estado y Europa. ı Foto: Gobierno Jalisco

Europa continúa siendo uno de los mercados más importantes y exitosos para Aeroméxico. La incorporación de Guadalajara-París fortalece nuestra red, ofrece a los clientes más opciones de viaje y consolida aún más nuestra posición como la aerolínea líder entre México y Europa”, señaló Giancarlo Mulinelli, Vicepresidente Senior de Ventas Globales de Aeroméxico.

Los vuelos hacia París operarán los martes, viernes y domingos, con salida de Guadalajara a las 13:55 horas y llegada a las 9:25 horas del día siguiente. En sentido inverso, partirán de París los lunes, miércoles y sábados a las 11:40 horas, con arribo a Guadalajara a las 16:10 horas.

Aeroméxico suma su segunda conexión directa desde la capital jalisciense hacia el continente europeo.
Aeroméxico suma su segunda conexión directa desde la capital jalisciense hacia el continente europeo. ı Foto: Gobierno Jalisco

Con la incorporación, Jalisco suma una conexión internacional que amplía sus posibilidades de intercambio con Francia y facilita el acceso a otros destinos mediante la red aérea de la capital francesa.

am

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