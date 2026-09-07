Concluye construcción del Puente Amado Nervo; conectará Nayarit y Jalisco

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que la construcción del Puente Amado Nervo conluyó; y este beneficiará a más de 479 mil habitantes de Nayarit y Jalisco.

Las personas que se trasladen desde los municipios de Bahía de Banderas, en Nayarit; y Puerto Vallarta, en Jalisco, podrán ahorrar hasta 25 minutos de traslado de una entidad a otra.

Luego de que esta construcción arrancara en julio del 2025, poco más de un año después se terminó de manera definitiva la construcción de la obra que fue uno de los proyectos prioritarios del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030.

El Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030 tiene como objetivo el desarrollo de infraestructuras que promueva la inclusión social, la sostenibilidad y el desarrollo equilibrado del territorio; de acuerdo con la SICT.

Concluye la construcción del Puente Amado Nervo ı Foto: SICT

Construcción del Puente Amado Nervo

De acuerdo con la dependencia que encabeza Jesús Esteva Medina, para la construcción del Puente Amado Nervo se generaron 2 mil 790 empleos, y se hizo una inversión de 704 millones de pesos.

En esta construcción se utilizaron los siguientes materiales:

2 mil 870 toneladas de acero

218 toneladas de acero en accesos

18 mil 500 metros cúbicos de concreto en estructura

12 mil 200 metros cúbicos de concreto en accesos

El Puente Amado Nervo tiene 2 kilómetros de longitud, de los cuales 800 metros son de estructura, y mil 220 metros de acceso; además, cuenta con tres carriles pos sentido, 21 apoyos tipo pilote-columna, 20 claros de 40 metros, 126 pilotes de 1.5 metros de diámetro y 160 trabes.

Concluye la construcción del Puente Amado Nervo ı Foto: SICT

La SICT precisó que el Paso Superior Vehicular del nuevo puente cruza el río Ameca; por lo que beneficiará a 479 mil 471 habitantes de la región, pues el tiempo de traslado se redujo hasta 25 minutos en los traslados entre la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta.

Esta vía alterna agiliza el tránsito de vehículos que tienen como origen o destino la zona metropolitana de ambos centros turísticos, por lo que es una solución que fortalece la conectividad entre ambas entidades.

Además de la reducción del tiempo de traslado entre la Riviera Nayarit y Puerto Vallarta para los habitantes, también se mejora la movilidad de los turistas y se disminuyen las emisiones de contaminantes que se producen por el tráfico.

Impulsamos el mejoramiento y la ampliación de 5 mil kilómetros de los principales ejes carreteros del país con una inversión de 700 mil millones de pesos.#HonestidadYResultados pic.twitter.com/lQMQFwOPmS — SICT México (@SICTmx) September 5, 2026

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