Refuerza la SICT la seguridad en carreteras federales con tecnología y operativos

Los nuevos Arcos Carreteros Inteligentes permitirán la lectura de placas y monitoreo vehicular conectado directamente con el sistema C4.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informó las acciones que lleva a cabo, en coordinación con las instancias de seguridad federales para resguardar la integridad de la ciudadanía en las carreteras federales.

Señaló que, de enero a julio del presente año, se han cerrado 806 accesos irregulares en la Red Federal de Cuota, mediante la colocación de muros prefabricados, defensa metálica, muro de mampostería y zanjas.

Carriles de cobro electrónico de Telepeaje operados para agilizar el flujo de tránsito y reducir el uso de efectivo. ı Foto: SICT

Estas acciones se realizaron en 20 entidades del país, principalmente en los estados de Tabasco, Puebla, Querétaro, Sonora y Estado de México, con el objetivo de disminuir el robo en carreteras.

TE RECOMENDAMOS: Comercio internacional Canadá impone aranceles de represalia por más de 19 mil mdd sobre productos de EU

En coordinación con la Guardia Nacional, se instalarán 20 Arcos Carreteros Inteligentes con una inversión de 360 mdp, que estarán conectados con el sistema de videovigilancia C4, lo que permitirá la detección y clasificación vehicular, medición de velocidad, lectura de placas y la detección de exceso de dimensiones.

Esta medida forma parte del Programa Cero Robos al Transporte y ya inició con la colocación de cuatro arcos, dos en la autopista México-Querétaro y dos en la México-Puebla. Los restantes 16 serán colocados en el presente año.

A fin de disminuir los siniestros, se trabaja de manera coordinada con la Guardia Nacional y con los Centros SICT para implementar operativos de vigilancia del autotransporte federal, en materia de pesos y dimensiones.

Imagen de las instalaciones de un Parador Seguro diseñado para brindar áreas de descanso y vigilancia integral al autotransporte. ı Foto: SICT

Se han efectuado mil 060 operativos en carreteras y 68 mil 400 revisiones, lo que derivó en la aplicación de 2 mil 54 sanciones.

La SICT participa también en la promoción de Paradores Seguros con servicios integrales como control de acceso y seguridad, estacionamiento, espacio de descanso y esparcimiento, consultorio médico, área de alimentos, baños, regaderas y lavado de ropa.

Los nuevos Arcos Carreteros Inteligentes permitirán la lectura de placas y monitoreo vehicular conectado directamente con el sistema C4. ı Foto: SICT

Esta acción contribuye y garantiza la seguridad vial, principalmente de los conductores del autotransporte federal.

El objetivo es construir 15 paradores, de los cuales ya está en operación el de Majalca, en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, y pronto estará listo el de Palmillas II de la carretera México-Querétaro.

El Balizamiento en el autotransporte federal es otra medida que permite la identificación y localización de unidades involucradas en incidentes de tránsito o hechos delictivos en carreteras.

Elementos de la Guardia Nacional y personal operativo inspeccionan vehículos en un tramo carretero como parte del control de pesos y dimensiones ı Foto: SICT

Esta disposición contribuye a prevenir robos y agresiones, así como a localizar, identificar y monitorear vehículos que circulan en vías federales. En este rubro, se lleva un 47 por ciento de avance de unidades balizadas.

La SICT señaló que el cobro electrónico de Telepeaje es otro de los programas importantes no solo para agilizar el tránsito sino para brindar mayor seguridad a los usuarios de las autopistas.

Indicó que con la modernización de las casetas de peaje se eliminará progresivamente el uso de efectivo. Actualmente los mil 50 carriles de CAPUFE ya tienen instalado el sistema de Telepeaje y paulatinamente migrarán al cero efectivo.

am