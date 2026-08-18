SICT niega venta de placas para taxis en AICM; alerta sobre fraudes

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió una postura formal para alertar sobre ofrecimientos apócrifos.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) desmintió la presunta venta de placas y permisos a choferes de taxis que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La dependencia federal asegura que, durante la actual administración, no se ha otorgado ninguna autorización para la prestación de servicios de transporte terrestre desde y hacia el principal aeropuerto del país.

Esta declaración surge en respuesta a denuncias sobre supuestos actos de corrupción. La SICT enfatiza que cualquier oferta de este tipo es un fraude, y hace un llamado a los transportistas y ciudadanos a no dejarse engañar por individuos que prometen facilidades para obtener permisos o placas, ya que estos son inexistentes.

La Dirección General de Autotransporte Federal (DGFA) de la SICT confirmó que, si bien se han recibido solicitudes para operar servicios de taxi en el AICM, ninguna ha sido aprobada. Esto se debe a que no cumplen con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley y sus Reglamentos vigentes.

Además, la Comisión Nacional Antimonopolio ha intervenido en la situación. Dicha comisión ha determinado que no se debe incrementar el número de unidades que actualmente prestan servicio en el AICM. Esta medida se mantendrá hasta que el interés público justifique un aumento, garantizando siempre un proceso transparente para el otorgamiento de futuros permisos.

Ante este panorama, la SICT exhorta a todos los permisionarios, taxistas y transportistas a denunciar cualquier acto de corrupción del que tengan conocimiento. Es fundamental que estas irregularidades sean reportadas ante las autoridades correspondientes para combatir eficazmente estas prácticas ilícitas.

La dependencia reitera la importancia de mantenerse alerta y no caer en engaños. La venta de permisos o placas para operar taxis en el AICM es una estafa, y quienes la promueven buscan aprovecharse de la necesidad de los trabajadores del volante. La única vía para obtener autorizaciones es a través de los canales oficiales y cumpliendo con la normativa.

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JVR