Gobierno de Puebla respalda ‘Operativo Enjambre’; refreda compromiso contra la infiltración delictiva

Al destacar que la seguridad y la paz de las y los poblanos requieren instituciones coordinadas y firmes, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que en Puebla existe apego irrestricto a la ley y cero impunidad.

En este sentido, expresó su respaldo al “Operativo Enjambre” y reconoció al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, por las acciones contra quienes utilizan cargos públicos para favorecer a organizaciones criminales.

Destacó que García Harfuch cuenta con el respaldo y acompañamiento de Puebla para alcanzar el objetivo que comparten las y los mexicanos: un estado en paz. Resaltó la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN) en las acciones contra estructuras delictivas que han buscado infiltrarse en instituciones públicas.

El gobernador recordó que, durante la época del exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, diversas áreas de inteligencia fueron señaladas por servir a intereses de grupos criminales, una situación que también tuvo antecedentes en Puebla, donde el C5 llegó a estar a disposición de organizaciones delictivas. Por ello, calificó como delicada la tarea actual de las autoridades federales y estatales para combatir cualquier forma de colusión entre servidores públicos y el crimen organizado.

Armenta Mier reiteró que cualquier persona que forme parte de su familia, de su equipo de trabajo o del Gobierno del Estado y tenga vínculos con algún grupo delictivo deberá asumir plenamente las consecuencias de sus actos. Subrayó que su compromiso desde el inicio de su administración, en diciembre de 2024, ha sido servir a las y los poblanos.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó la detención de nueve personas presuntamente vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz, entre ellas Isaac “N”, presidente municipal de Esperanza; Abigail “N”, exdirectora de Seguridad Pública Municipal, y Manuel “N”, hermano del alcalde. En el operativo fueron aseguradas 35 armas de fuego, incluidos dos fusiles Barrett, 52 cargadores, 11 vehículos —cuatro de ellos blindados y uno con blindaje artesanal—, además de una torreta, ropa táctica, un dron y un inhibidor de señal.

Esta acción se suma a la detención, el pasado viernes, de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, por su probable responsabilidad en los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia. El vicealmirante destacó que estas acciones representan un golpe contundente a la capacidad operativa, así como a las posibles redes de protección de las organizaciones criminales, con un impacto directo en la reducción del robo en carreteras, del autotransporte de carga y pasajeros, así como de la extorsión; asimismo, informó que un operativo continúa en el municipio de Esperanza.

El Gobierno del Estado y una responsabilidad que exige coordinación permanente. Bajo la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la administración estatal mantiene su respaldo a las instituciones de seguridad y a las acciones que permitan garantizar paz, justicia y cero impunidad en Puebla.

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LMCT