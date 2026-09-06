México tiene rumbo y un proyecto de nación que avanza y se consolida: Américo Villarreal

El gobernado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo", el 6 de septiembre de 2026.

México tiene rumbo, un proyecto de nación estructurado y una transformación que avanza y se consolida como parte de un proceso histórico que ya está generando cambios y mejores condiciones de vida para las mexicanas y los mexicanos, afirmó el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

Al analizar el Segundo Informe de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante el programa “Diálogos con Américo”, el mandatario tamaulipeco sostuvo que el país vive una nueva etapa de transformación que mantiene una dirección definida y cuyo objetivo final es el bienestar de la población.

“Que nuestro país tiene rumbo, tiene estructurado un proyecto de nación y un proceso metodológico”, expresó, al señalar que éste comprende avances en infraestructura, desarrollo tecnológico y científico, pero, principalmente, la reestructuración del tejido social bajo una visión humanista que garantice vivienda, alimentación, salud, educación y trabajos dignos y bien remunerados.

El gobernado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo", el 6 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

Villarreal Anaya ubicó a la Cuarta Transformación dentro de la evolución histórica del país y explicó que, como ocurrió con la Independencia, la Reforma y la Revolución, los grandes cambios nacionales se desarrollan a través del tiempo, avanzan progresivamente y construyen las condiciones para su consolidación.

“La transformación llegó; tenemos que seguir trabajando... no pudo haber Revolución sin que hubiera existido la Reforma, y no pudo haber habido la Reforma de una Constitución de un país si este país no fuera independiente” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



Desde esta perspectiva, el gobernador de Tamaulipas consideró que la transformación nacional iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra en pleno desarrollo, avanzando sobre los cambios alcanzados y fortaleciendo sus bases.

“Y creo que esta conducción que inició la transformación, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que ahora le da un gran refuerzo e impulso nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, vamos por el rumbo correcto” Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas



Destacó que el humanismo mexicano constituye el centro de este proyecto: gobiernos cercanos, de territorio, atentos a las necesidades de la población y capaces de priorizar los recursos bajo el principio de una economía moral. Señaló que hoy los programas de bienestar benefician a cerca de 43 millones de mexicanas en todo el territorio nacional.

Villarreal Anaya afirmó que el avance de este proceso se expresa también en hechos: la disminución de 20 millones de personas en condición de pobreza, la meta de 1.8 millones de viviendas del bienestar, desarrollo de infraestructura, becas educativas, fortalecimiento del sistema de salud y una política que privilegia la prevención y la promoción de la salud.

Para Villarreal Anaya, esta visión también se refleja en una nueva relación entre el poder político y el económico. Tras recordar que durante el periodo neoliberal ambos intereses se mezclaron, sostuvo que debe existir una sana distancia; se pronunció por un sector empresarial que participe en el desarrollo nacional con responsabilidad social, empleos dignos y una “utilidad ética, moral” que contribuya al bienestar de su entorno.

El gobernado de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, durante el programa "Diálogos con Américo", el 6 de septiembre de 2026. ı Foto: Cortesía

En su intervención en esta emisión de “Diálogos con Américo”, el mandatario explicó que la lógica económica del nuevo modelo parte de fortalecer a la base social para dinamizar al conjunto de la economía: “No es de arriba para abajo, sino es de abajo para arriba”.

Asimismo destacó la elección democrática del Poder Judicial como un avance para que éste responda al pueblo; el creciente papel de las mujeres en la vida pública y profesional; y el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afromexicanos, como expresiones de una transformación que continúa ampliando derechos, atendiendo rezagos históricos e incorporando a quienes durante años permanecieron fuera de las prioridades públicas.

En materia de seguridad, Américo Villarreal señaló que Tamaulipas trabaja bajo los cuatro ejes planteados por la presidenta: atención a las causas, fortalecimiento de las instituciones de seguridad, inteligencia para prevenir el delito y coordinación entre Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Guardia Estatal, fiscalías y áreas de inteligencia.

Sostuvo que este proceso de transformación avanza también preservando la identidad, independencia y soberanía de México frente a un escenario mundial cada vez más interconectado y competitivo.

Ante un contexto geopolítico y geoeconómico complejo, el gobernador de Tamaulipas afirmó que el país mantiene el rumbo, fortalece su economía, aprovecha la inversión, sus recursos naturales y sus capacidades científicas y tecnológicas, al tiempo que preserva los principios que han definido su desarrollo histórico.

La transformación, planteó, debe entenderse así como un proceso en movimiento: uno que ya produce resultados, amplía derechos, fortalece instituciones y continúa construyendo las condiciones para que sus cambios permanezcan.

El objetivo, sintetizó, es seguir avanzando en un país en el que el crecimiento, la democracia y las instituciones tengan como referencia permanente a las personas: “que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera y que todos podamos avanzar”.

cehr