Hallan muerto a elemento de la Guardia Nacional en Guerrero: detienen a 16 integrantes de ‘Los Ardillos’

En la fotografía ilustrativa, una unidad oficial con elementos de la Guardia Nacional en Acapulco.

Un integrante de la Guardia Nacional fue localizado sin vida junto con otras tres personas en la localidad Plan de Lima del municipio de Juan R. Escudero, en Guerrero, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Antes de que lo privaran de la vida, el agente apareció en un video en el que señalaba presuntos vínculos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno con grupos criminales en Guerrero.

De acuerdo con la Defensa, el elemento se encontraba de descanso en la entidad, de donde era originario, y atribuyó su asesinato al “contexto de importantes afectaciones a los grupos delincuenciales que operan en el estado, derivadas de las actividades realizadas por las autoridades durante la presente administración”.

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Por los hechos, se reforzó la seguridad en la región con 284 efectivos, 2 aeronaves y 36 vehículos. Asimismo, la Defensa adelantó la llegada de “un contingente mayor” durante los próximos días, y afirmó que “no se retirará hasta detener y llevar a los responsables ante la justicia”.

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Se informa sobre la localización del cuerpo sin vida de un integrante de la Guardia Nacional.https://t.co/194vGo0tyQ pic.twitter.com/kYBaplTpd5 — @Defensamx (@Defensamx1) September 6, 2026

Detienen a 16 presuntos integrantes de ‘Los Ardillos’

Ante el multihomicidio, autoridades federales y estatales desplegaron “una operación conjunta” que derivó en la detención de 16 presuntos integrantes del grupo criminal “Los Ardillos”, el pasado 5 de septiembre.

Entre los detenidos en los poblados de Pablo Galeana, Río Verde y Xaltianguis, en el municipio de Acapulco, las autoridades identificaron a un presunto operador financiero del grupo delictivo.

Detenidos 16 presuntos integrantes de Los Ardillos en Acapulco, Guerrero. ı Foto: Fiscalía de Guerrero

Durante las acciones, aseguraron 12 armas de fuego, más de 36 mil 700 cartuchos, 17 dosis de metanfetamina, 10 máquinas tragamonedas, 2 motocicletas y un vehículo.

En su balance, la Secretaría de la Defensa Nacional reportó mil 850 detenciones durante la actual administración en operaciones contra organizaciones criminales con presencia en Guerrero, entre ellas “Los Tlacos”, “Los Rusos” y “Los Ardillos”.

Como resultado de las acciones, en las que ha participado personal del Ejército, de la Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado de Guerrero y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, suman mil 35 armas de fuego, 140 mil 49 cartuchos de distintos calibres y 39 granadas aseguradas.

Asimismo, destacó la incautación de 18.9 toneladas de droga, la destrucción de 6 laboratorios clandestinos y el aseguramiento de mil 428 vehículos.

Al condenar el homicidio del elemento de la Guardia Nacional y expresar sus condolencias a la familia, la Defensa se comprometió a “colaborar estrechamente con las autoridades civiles” para esclarecer los hechos, así como las acusaciones difundidas en redes sociales.

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cehr