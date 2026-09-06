Gobierno federal rinde homenaje a dos agentes asesinados en Veracruz

El Gabinete de Seguridad rindió homenaje este domingo a Emmanuel Santamaría Alvarado y Luis Manuel Castillo Melo, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que murieron tras una agresión armada en Omealca, Veracruz, mientras participaban en labores de investigación contra grupos dedicados al secuestro y la extorsión.

Los hechos dejaron además a una integrante de la corporación herida. Tras el ataque, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo en la zona, donde localizaron a otro elemento que inicialmente no había sido ubicado y rescataron a dos personas privadas de la libertad.

Este domingo, el Gobierno federal difundió los nombres de los dos funcionarios fallecidos y expresó su respaldo a sus familias.

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Hoy despedimos y rendimos homenaje a dos compañeros de la @SSPCMexico que perdieron la vida en cumplimiento de su deber.



Recordamos a dos hombres que dedicaron su vida a servir y proteger a los demás. A sus familias les expresamos nuestro más sentido pésame, solidaridad y… pic.twitter.com/hAUhs9fC9G — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 6, 2026

“Hoy despedimos y rendimos homenaje a dos compañeros de la SSPC que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Recordamos a dos hombres que dedicaron su vida a servir y proteger a los demás”, señaló un mensaje oficial de la corporación.

A través del pronunciamiento, el Gabinete de Seguridad aseguró que las investigaciones continuarán hasta ubicar a quienes participaron en la agresión.

“Desde el Gabinete de Seguridad honramos su memoria y refrendamos el compromiso de que este crimen no quede impune. Continuaremos trabajando para identificar y detener a los responsables”, sostuvo el mensaje.

Continuando con las acciones de investigación y operación del equipo de la @SSPCMexico, agredido ayer en Veracruz —donde lamentablemente dos compañeros perdieron la vida y una compañera resultó herida—, el @GabSeguridadMX mantuvo el despliegue para localizar y liberar a las dos… https://t.co/z3cSPSixhB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 5, 2026

Durante el despliegue posterior al ataque participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), así como autoridades de Veracruz y Oaxaca. Las fuerzas de seguridad también localizaron vehículos relacionados con la célula investigada.

“Su servicio a México no será olvidado”, concluyó el mensaje oficial dedicado a Santamaría Alvarado y Castillo Melo.

Operativo en Veracruz permitió liberación de dos víctimas de secuestro; mueren 2 agentes

El fallecimiento de dos agentes federales en cumplimiento de su deber fue informado el sábado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en dos publicaciones separadas.

Mientras Agentes Federales de @SSPCMexico realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

Lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 5, 2026

En la primera, lamentó que dos agentes de la institución perdieran la vida y una resultara lesionada tras las acciones de investigación en Omealca.

García Harfuch detalló que la muerte de sus dos compañeros ocurrió cuando fueron atacados por lo que llamó “integrantes de la delincuencia organizada”. El titular de la SSPC prometió que el ataque no quedaría impune.

En otra publicación, el secretario aseguró que el mismo operativo permitió poner a salvo a dos víctimas de secuestro.

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