Ronald Johnson lamenta muerte de dos agentes de la SSPC en Veracruz: ‘Honramos su servicio al continuar trabajando’

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, lamentó la muerte de dos agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes fueron atacados mientras realizaban labores de investigación en el municipio de Omealca, Veracruz.
A través de sus redes sociales, el diplomático estadounidense expresó sus condolencias a las familias y compañeros de los elementos fallecidos, además de reconocer el trabajo realizado por las autoridades mexicanas en el combate a la delincuencia.
“Lamentamos la pérdida de los agentes de la SSPC que dieron su vida protegiendo a sus comunidades. Nuestros pensamientos están con sus familias y compañeros. Honramos su servicio al continuar trabajando juntos contra quienes amenazan nuestra seguridad compartida”, manifestó Johnson.
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La agresión ocurrió cuando un grupo de agentes federales desarrollaba tareas de investigación en inmediaciones del poblado Paso Amapa, en Omealca, con el objetivo de identificar y desarticular células delictivas dedicadas al secuestro y la extorsión.
De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los elementos fueron atacados con disparos por integrantes de la delincuencia organizada.
Como resultado, dos agentes perdieron la vida y una de sus compañeras resultó lesionada. La mujer fue trasladada para recibir atención médica y cuenta con el respaldo institucional de la SSPC.
Otro agente, cuyo paradero se desconocía después de la agresión, fue localizado posteriormente con vida y en buen estado de salud.
Liberan a dos personas secuestradas tras operativo
Luego del ataque, el Gabinete de Seguridad desplegó un operativo coordinado con autoridades federales y estatales para localizar a los responsables.
Durante las acciones fueron encontradas dos camionetas presuntamente relacionadas con la agresión. En su interior, las autoridades localizaron indicios vinculados con una célula delictiva dedicada al secuestro y la extorsión en esa región de Veracruz.
El despliegue también permitió localizar y liberar a dos personas que se encontraban privadas de la libertad. Ambas fueron encontradas sanas y salvas, informó García Harfuch.
En el operativo participaron elementos de la SSPC, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, además de corporaciones de Veracruz y Oaxaca.
García Harfuch expresó sus condolencias a los familiares y compañeros de los agentes fallecidos, reconoció su valentía y aseguró que el crimen no quedará impune. Las investigaciones continúan para identificar y detener a todos los involucrados en la agresión.
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MSL