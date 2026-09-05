Ataque durante operación de la SSPC en Veracruz deja dos agentes muertos y una lesionada

Una operación federal en Veracruz derivó en un ataque por el cual perdieron la vida dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y una compañera de la institución lesionada, hechos por los que ya se busca a los responsables, informó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch.

A través de un mensaje en la red social X, García Harfuch informó que mientras agentes de la SSPC llevaban a cabo una investigación en Omealca, Veracruz, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por parte de quienes llamó “integrantes de la delincuencia organizada” .

En consecuencia, dos agentes de la institución perdieron la vida y una mujer resultó lesionada, la cual fue trasladada al hospital para recibir atención médica.

“Expresamos nuestro más sentido pésame y solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos de nuestros agentes fallecidos. Reconocemos su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía”, escribió García Harfuch.

“Este crimen no quedará impune”, asegura Harfuch; buscan a los responsables

Omar García Harfuch aseguró que, desde el primer momento, se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables, y aseguró que el ataque “no quedará impune”.

Mientras Agentes Federales de @SSPCMexico realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

Lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 5, 2026

Detalló que en el operativo brindaron apoyo inmediato elementos de su Secretaría junto a las de la Defensa Nacional (Defensa) y de Marina (Semar), la Guardia Nacional, así como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Veracruz. También, colaboraron las autoridades de Oaxaca.

“Este crimen no quedará impune. Los responsables serán llevados ante la justicia”, concluyó García Harfuch.

Ataque ocurre un día después de hallazgo sin vida de diputado en Veracruz

Aunque García Harfuch no informó que los casos estén conectados, el ataque contra agentes de la SSPC en Veracruz ocurrió un día después de que se hallara el cuerpo sin vida del diputado Zenyazen Escobar, en Puente Nacional, también en Veracruz.

Después de que el hallazgo se reportara en medios locales, autoridades de Veracruz confirmaron el hallazgo sin vida del diputado federal morenista dentro de un vehículo a la altura de la comunidad de La Gloria, en el citado municipio.

🚨 #ÚLTIMAHORA | El diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar, fue hallado sin vida la mañana de este viernes en Veracruz, de acuerdo con reportes de medios. Ricardo Monreal confirmó posteriormente su fallecimiento.



De manera preliminar, se reportó que el legislador fue… pic.twitter.com/t7TIMloFq0 — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 4, 2026

Diputados y legisladores lamentaron el deceso y exigieron una investigación pulcra y completa sobre el caso.

En tanto, el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) atraería el caso para reforzar la investigación.

No obstante, Ahued Bardahuil remarcó que es pronto para sostener la hipótesis de que se trató de un ataque directo o un atentado.

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