Autoridades federales liberan a 2 víctimas de secuestro en Veracruz, tras operativo que dejó 2 agentes muertos

Autoridades federales liberaron a dos víctimas de secuestro en Veracruz, tras un operativo en el que fallecieron dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y una compañera de la institución resultó lesionada.
Así lo informó el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, como actualización sobre el estado del operativo en el que fallecieron dos agentes de la institución, como lo informó la mañana de este sábado.
En su nuevo mensaje, García Harfuch destacó que, resultado de la misma operación, fueron localizadas y liberadas dos víctimas de secuestro, quienes, además, “se encuentran sanas y salvas”.
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El titular de la SSPC detalló que en esta operación colaboraron elementos de su Secretaría junto con las de la Defensa Nacional y de la Marina (Marina), la Guardia Nacional, así como la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz.
García Harfuch agradeció a la gobernadora del estado Rocío Nahle, por la colaboración para la liberación de las personas secuestradas.
Mueren dos agentes de la SSPC y una más resulta lesionada tras investigación en Veracruz
Más temprano, Omar García Harfuch informó que, en esta misma acción de la SSPC, dos agentes de la institución perdieron la vida y una compañera más resultó lesionada.
De acuerdo con lo informado durante la mañana por el titular de la SSPC, mientras se realizaba la operación en Omealca, Veracruz, los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego por quienes, describió el secretario, fueron integrantes de la delincuencia organizada.
“Lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó lesionada; recibe atención médica y cuenta con todo nuestro respaldo”, escribió el titular de la SSPC.
“Expresamos nuestro más sentido pésame y solidaridad a las familias, compañeros y seres queridos de nuestros agentes fallecidos. Reconocemos su valentía y compromiso con la protección de la ciudadanía”, abundó.
Omar García Harfuch informó que, desde el primer momento, se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables, y aseguró que “este crimen no quedará impune”, y que “los responsables serán llevados ante la justicia”.
Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con este caso, ni se tienen más detalles de la identidad de las personas secuestradas.
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