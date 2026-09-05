DEA se atribuye mega decomiso de ‘meta’ en Sinaloa: ‘No habría ocurrido sin nuestro trabajo’

DEA aseguró que "mega decomiso" de metanfetamina en Sinaloa "no hubiera sido posible" sin su colaboración.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) se atribuyó parte del trabajo mediante el cual el Gobierno mexicano efectuó un decomiso de más de 16 toneladas de metanfetamina, como lo anunció el viernes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

A través de redes sociales, la DEA replicó la publicación que hizo el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, anunciando el decomiso de la droga en Sinaloa el viernes, el cual, detalló el secretario mexicano, fue resultado de una operación interinstitucional del Gabinete de seguridad de nuestro país.

Decomiso ocurrió después de tres acciones distintas en Sinaloa, ejecutadas por las instituciones del Gabinete federal de Seguridad. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

No obstante, en su réplica, la DEA aseguró que tanto éste como otros decomisos efectuados por el Gobierno mexicano “no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo” de la Administración estadounidense.

Por lo anterior, explicó la DEA, las acciones de seguridad anunciadas por el Gobierno mexicano son resultado del “poder de la colaboración” entre éste y la institución estadounidense.

“En poco más de una semana, las autoridades mexicanas han desmantelado 8 laboratorios significativos de metanfetamina con la colaboración de la DEA: decomisos que no habrían ocurrido sin la inteligencia y el trabajo de investigación de la DEA”, escribió la Administración en redes sociales.

In just over a week, Mexican authorities have dismantled 8 significant methamphetamine labs with DEA collaboration - seizures that would not have happened without DEA intelligence and investigative work. This is the largest yet: more than 16 tons of methamphetamine seized in… https://t.co/PqayFPupFO — DEA HQ (@DEAHQ) September 4, 2026

“Estas operaciones demuestran el poder de la colaboración entre la DEA y México para interrumpir la producción de drogas sintéticas, cortar las cadenas de suministro y golpear las finanzas criminales”, abundó la DEA.

El titular de la DEA, Terrance Cole, ha resaltado el trabajo conjunto que ha sostenido con García Harfuch y otros funcionarios mexicanos.

No obstante, también se ha atribuido operaciones de seguridad en México y ha amagado con ejecutar acciones contra funcionarios mexicanos que, ha acusado, están vinculados con el crimen organizado.

🇺🇸 Terrance “Terry” Cole, director de la DEA, afirmó que tiene identificados a funcionarios mexicanos de alto nivel que presuntamente trabajan con cárteles y aseguró que “están en la lista”.



⚖️ Cole señaló que la información surgió de una acusación judicial desclasificada y… pic.twitter.com/tCL2sGGgJm — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 24, 2026

Así fue el “mega decomiso” de metanfetamina en Sinaloa

El decomiso de más de 16 toneladas de metanfetamina, anunciado por la SSPC el viernes, fue resultado de tres acciones distintas ejecutadas por diversas instituciones del Gabinete federal de Seguridad de México, de acuerdo con lo informado en un comunicado.

Una primera acción fue ejecutada el miércoles 2 de septiembre en Corralejo, donde fueron decomisados 300 kilogramos de metanfetamina terminada, así como 645 litros en cocimiento, además de 450 litros y 165 kilogramos de precursores.

Aspecto de la operación, en donde también participó la Semar. ı Foto: Gabinete federal de seguridad

En una segunda acción, ejecutada el mismo día en Corral Viejo, se decomisaron 160 kilogramos de metanfetamina terminada, más 200 litros de químicos esenciales y mil 750 kilogramos de sustancias de uso dual.

Posteriormente, una tercera acción, ejecutada el jueves 3 de septiembre, también en Corralejo, derivó en el decomiso de 16 mil 350 kilogramos de metanfetamina en diversas etapas, más cuatro mil 350 litros de precursores y químicos, así como cinco mil 700 kilogramos de sustancias sólidas.

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