Investigan a la DEA por tácticas sobre fentanilo

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, advirtió con demandar al Departamento de Justicia. La revisión buscará si ocurrieron casos similares en otras ciudades.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó ayer que revisará una táctica de la DEA que permitió que cargamentos de fentanilo llegaran a las calles para construir investigaciones más amplias contra traficantes.

La revisión abarcará políticas y escuchas telefónicas de los últimos dos años en las que agentes pudieron conocer entregas de la droga antes de que ocurrieran, pero decidieron no intervenir para no afectar otros procesos.

La estrategia, conocida como permitir que las drogas “caminen”, es cuestionada por agentes actuales y retirados, quienes advierten que pudo poner en riesgo a comunidades y violar normas del Departamento de Justicia. Un informe interno reveló que la DEA observó y dejó pasar una entrega de 74 mil pastillas en Albuquerque. Agentes tampoco incautaron un envío de 350 mil pastillas.

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