Trump amenaza a Omán con bombas por el control de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con bombardear Omán si el país árabe se interpone en las conversaciones que su país mantiene con Irán sobre el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte de hidrocarburos. El magnate sostuvo que Washington no tiene prisa por alcanzar un acuerdo con Teherán, mientras las negociaciones permanecen estancadas y vence el plazo de 60 días fijado para intentar poner fin a la guerra.

“Si Omán se interpone en nuestro camino, les vamos a bombardear hasta dejarlos hechos polvo”, declaró en una entrevista telefónica con Fox News. También afirmó que su país sólo utilizó una cantidad insignificante de armamento.

El Dato: Irán afirmó que el punto 5 del Memorando de Entendimiento le daba el derecho a gestionar Ormuz, que comparte con Omán. EU rechazó esa interpretación.

La amenaza se produjo después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, informara que Teherán y Mascate avanzan hacia un acuerdo para establecer rutas marítimas seguras en Ormuz. El funcionario explicó que ambos países ya tienen un entendimiento sobre el mapa de las rutas, pero aún trabajan en un paquete que incluirá una declaración conjunta.

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PRESIÓN MILITAR. En tanto, Ismail Baqaei señaló que el acuerdo con Omán se ha retrasado por la complejidad del asunto. Según su versión, el mecanismo que negocian busca proteger la soberanía y los derechos de los dos países ribereños, además de permitir el paso seguro de los buques mercantes.

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“Las conversaciones entre Irán y Omán continúan con seriedad. Se están intercambiando opiniones sobre el texto de la declaración conjunta”, afirmó el portavoz iraní. Añadió que existen actores que intentan influir en el proceso y acusó a algunos grupos de buscar que continúen el conflicto y el caos en la región.

Asimismo, el mandatario estadounidense afirmó que existe un canal de comunicación extraoficial y secreto con la Guardia Revolucionaria Islámica para las conversaciones de paz. Sin embargo, Teherán negó esa versión. Un portavoz de la Guardia Revolucionaria dijo a la agencia iraní Tasnim que no existen conversaciones a ese nivel y sostuvo que la diplomacia no forma parte de las competencias de ese cuerpo.

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FIN DEL PLAZO. Mientras tanto, el lunes venció el periodo de 60 días establecido en el memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán el 17 de junio. El acuerdo contemplaba negociaciones sobre el levantamiento de sanciones contra Teherán, su programa nuclear y la situación en Líbano y Gaza, con el objetivo de alcanzar un acuerdo global para poner fin a la guerra.

Sin embargo, el entendimiento quedó sin efecto pocas semanas después de su firma, cuando Washington reanudó los ataques militares contra Irán bajo el argumento de que Teherán no había cumplido sus compromisos. Desde entonces, las conversaciones se encuentran detenidas y tampoco existen avances concretos sobre la reapertura del tránsito de petroleros por el estrecho de Ormuz.

El Tip: Irán ha negociado por separado un acuerdo con Omán sobre la gestión del estrecho y afirma que están cerca de llegar a un acuerdo.

Ante este escenario, un alto funcionario iraní dijo a Reuters que su país pasará a una postura militar totalmente ofensiva debido al estancamiento de los esfuerzos para alcanzar un acuerdo permanente. Según el funcionario, Teherán debe prepararse para una mayor tensión en el estrecho y en la región. Añadió que Irán podría ejecutar un ataque militar preciso para romper el bloqueo naval estadounidense si fracasan los esfuerzos diplomáticos.

PAPEL MEDIADOR. Omán mantiene también diálogo con Arabia Saudita y busca coordinar una respuesta regional ante el deterioro de la situación. Las conversaciones se producen después de que las autoridades iraníes dieran por ganada la guerra frente a Estados Unidos e Israel y afirmaran que sus adversarios no consiguieron sus objetivos.

A su vez, los hutíes de Yemen aseguraron que atacaron con misiles balísticos un buque militar saudí y cuatro embarcaciones de escolta frente a la costa de Mokha. La afirmación no ha podido ser verificada de forma independiente por las agencias y las autoridades saudíes no emitieron de inmediato un comentario.

El grupo hutí señaló que mantendrá la vigilancia sobre los movimientos saudíes y que atacará esas movilizaciones por tierra o por mar.

Los enfrentamientos se han intensificado cerca del estrecho de Bab al-Mandeb, otro paso marítimo estratégico, después de que los hutíes declararan un bloqueo al transporte marítimo saudí.

EL BUQUE. La disputa también ha alcanzado al USS Abraham Lincoln, el portaaviones estadounidense desplegado en Medio Oriente para apoyar las operaciones de Washington.

Donald Trump rechazó reportes sobre una reducción de suministros y una baja moral entre los tripulantes. El magnate calificó como noticias falsas una cobertura de CNN, incluso le gritó a una reportera, que recogió testimonios de marineros y familiares sobre escasez intermitente de alimentos, falta de artículos de higiene y problemas con el sistema de agua.

“El Lincoln ha estado allí durante un tiempo, un buen tiempo”, dijo el mandatario republicano ante periodistas en el Despacho Oval. Aseguró que recibió información de un almirante retirado que conoce a personas a bordo y que, según esa versión, el buque se encuentra en buenas condiciones.

El Lincoln salió de su puerto base en San Diego en noviembre pasado y acumula más de 250 días desplegado, después de que fuera redirigido a Medio Oriente para respaldar operaciones. El despliegue podría convertirlo en el portaaviones que más tiempo ha permanecido lejos de su puerto base desde la guerra de Vietnam.