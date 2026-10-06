• Patinazo de Kuri

Y fue el gobernador de Querétaro el que patinó con su Academia Internacional de Capacitación Policial. Y es que, nos dicen, el reproche de la Presidenta va más allá de que se haya o no invitado a autoridades federales a la colocación de la primera piedra. Tiene que ver con la iniciativa misma que el propio Mauricio Kuri señaló como resultado de una “colaboración que hemos construido” con el gobierno de EU —brincándose a la Federación—. Para más detalles, el comunicado de la embajada dice que la Academia capacitará “para detectar e interceptar drogas peligrosas, armas, grandes cantidades de dinero ilícito en efectivo y otros tipos de contrabando”. ¿Pues que no son delitos principalmente federales? Incluso el embajador Johnson, nos dicen, asoció el evento con “enfrentar a los cárteles”. La difusión de un oficio del gobierno de Querétaro para notificar del evento a la SRE, nos dicen, lo termina hundiendo, porque refiere que en el acto no se establecerían mecanismos directos de cooperación internacional, pero resulta que el evento versó precisamente sobre eso. Así que… patinazo de Kuri.

• No está inhabilitado y va por Naucalpan

Nos cuentan desde el Estado de México que el panista Iván Rodríguez Rivera está libre de toda acusación e inhabilitación desde diciembre de 2025 cuando la Cuarta Sección Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México resolvió en contra de la Contraloría de Naucalpan que, en 2023, lo había inhabilitado por presunto daño al erario. Se nota que en el Partido Acción Nacional se llevan pesado, ya que eran del mismo partido los funcionarios que en ese tiempo, nos aseguran, lo acusaron sin evidencia. Quienes conocen a detalle el tablero de los municipios relevantes en la entidad mexiquense nos comentan que Iván afirmó ayer en sus redes sociales que está listo para competir por la alcaldía de Naucalpan. ¿Será que va a pasar facilito o le impedirán el paso los propios panistas? Pendientes.

• Más ruido alrededor de Andy

Nos dicen que un nuevo frente podría abrirse para Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y su amigo, el empresario Jorge Amílcar Olán. Organizaciones de padres de niños con cáncer anunciaron que este miércoles presentarán ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra ambos. Los colectivos piden investigar presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y sus consecuencias en los tratamientos oncológicos infantiles. El reclamo añade presión sobre dos nombres que han estado en el centro de la polémica en los últimos días, semanas, meses… con señalamientos diversos. Aunque, nos hacen ver, falta conocer el expediente y las pruebas que entregarán las asociaciones, cuyo anuncio no detalló contratos, montos ni empresas. Una vez presentada la denuncia, corresponderá a la FGR determinar si existen elementos para investigar posibles responsabilidades. Por lo pronto, los padres buscan llevar sus exigencias al terreno penal. Atentos.

• Monreal se baja de la lista

El que decidió no anotarse para repetir curul en 2027 fue el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal. El político zacatecano anunció que no se inscribió en el proceso interno y puso su posición a disposición de la dirigencia encabezada por Ariadna Montiel. Su argumento, nos hacen ver, cobra relevancia en medio de las inconformidades por las candidaturas: contribuir a la unidad y conservar la mayoría, por encima de aspiraciones personales. También descartó cambiar de partido o formar una asociación civil —como ya varios de sus compañeros han hecho— y señaló que se dedicará a la academia, pues ahí, nos recuerdan, también tiene un buen puesto activo, la docencia. La decisión, nos hacen ver, ofrece un contraste con quienes cuestionan las definiciones internas o exploran otras rutas para competir. Mientras unos buscan acomodo en la boleta, Monreal anunció que no buscará repetir en ella. Así las cosas.

• Consuelo en Juárez

A quien Morena le encontró otra encomienda después de quedar fuera de la coordinación estatal en Chihuahua fue a la senadora Andrea Chávez. Y es que tras perder la interna frente a Cruz Pérez Cuéllar, ayer recibió la coordinación municipal en Ciudad Juárez, la misma alcaldía que gobernó su rival en las encuestas del guinda. El nombramiento que la perfila hacia la presidencia municipal de esa ciudad fronteriza, fue presentado por la dirigencia como un ejercicio de unidad —incluso la dirigencia nacional la mostró como un arropo importante al flanquear a la legisladora con licencia Ariadna Montiel y Citlalli Hernández—. “Premio de consolación”, ciertamente soltaron varios. Pero nos advierten que la operación cicatriz todavía tiene pendientes: Chávez dejó dicho que si las decisiones fueron “erróneas o acertadas, sólo el tiempo y el pueblo lo dirán”. Además, anunció que seguirá conversando “con nuestras bases, no sólo con las dirigencias”. Todo ello sin expresar todavía un respaldo directo a Pérez Cuéllar. Hubo acomodo; falta ver si también reconciliación.

• La unidad tendrá que esperar

Por cierto que mientras Morena llama a cerrar filas en Nuevo León, Tatiana Clouthier deja claro que su equipo decidió no incorporarse a la estructura de Clara Luz Flores. En una entrevista, ayer, la exsecretaria de Economía relató que reunió a alrededor de un centenar de colaboradores, en su mayoría morenistas, quienes también rechazaron la designación de la coordinadora estatal. Incluso planteó que la decisión podría facilitar el triunfo de Movimiento Ciudadano o de una eventual alianza PAN-PRI. Una lectura suya que, nos hacen ver, muestra la distancia que tiene hacia la dirigencia nacional guinda. Clouthier mantiene su respeto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, pero sigue ubicando el diferendo en el partido. Así que el “hablen con ella” que sugirió la mandataria ayer durante su mañanera —acompañado con expresiones de alta consideración— tiene tarea: escuchar a Tatiana y convencer a quienes trabajaron con ella. La coordinación ya está definida; la unidad, todavía por construirse.