Más ruido alrededor de Andy

Nos dicen que un nuevo frente podría abrirse para Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y su amigo, el empresario Jorge Amílcar Olán. Organizaciones de padres de niños con cáncer anunciaron que este miércoles presentarán ante la Fiscalía General de la República una denuncia contra ambos. Los colectivos piden investigar presuntas irregularidades en la compra de medicamentos y sus consecuencias en los tratamientos oncológicos infantiles. El reclamo añade presión sobre dos nombres que han estado en el centro de la polémica en los últimos días, semanas, meses… con señalamientos diversos. Aunque, nos hacen ver, falta conocer el expediente y las pruebas que entregarán las asociaciones, cuyo anuncio no detalló contratos, montos ni empresas. Una vez presentada la denuncia, corresponderá a la FGR determinar si existen elementos para investigar posibles responsabilidades. Por lo pronto, los padres buscan llevar sus exigencias al terreno penal. Atentos.