Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 17 de noviembre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.
Frutas y Verduras
- Plátano Chiapas: $18.00 el kilo
- Manzana Red Delicios: $42.00 el kilo
- Piña miel: $30.00 el kilo
- Perón Golde: $40.00 el kilo
- Pera de Anjou: $40.00 el kilo
- Manzana Gala Marketside en bolsa: $40.00 el kilo
- Manzana Granny Smith: $54.00 el kilo
- Manzana Gala: $54.00 el kilo
- Lechuga italiana Hidropónica Eva: $49.00 el paquete
- Lechuga Hidropónica Eva Sweet: $39.00 el paquete
- Aguacate Hass: $42.00 el kilo
- Papa Blanca: $51.00 el kilo
Carnes, pollo, pescados y más
- Carne de res para hamburguesa congelada Marketside: $89.00 el paquete de 8 piezas
- Arrachera de res marinada Marketside: $185.00 el paquete de 600 gramos
- Nuggets de pollo: $99.00 el kilo
- Pechuga sin hueso: $172.00 el kilo
- Milanesa de pollo: $182.00 el kilo
- Chuleta ahumada: $132.00 el kilo
- Filete de basa blanco: $79.00 el kilo
- Pescado para caldo: $85.00 el kilo
- Tocino Rib Eye JC Choice: $779.00 el kilo
- Tocina New York JC Choice: $449.00 el kilo
- Cremador café liquido extra cremoso Coffe Mate: $74.00 cada uno
- Mini Pay Freshness Guaranteed: $23.00 cada uno
- Cremador para café peppermint mocha Chobani: $109.00 cada uno
- Roles de canela Marketside: $104.00 cada uno
- Yogurth griego sin azúcar añadida Yoplait: $75.00 cada uno
- Pechuga de pavo natural San Rafael: $118.00 el 1/4 de kilo
- Queso gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo
- Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada paquete
- Queso machego rebanado Great Value: $74.00 el paquete
- Salchicha de pavo San Rafael: $50.00 el paquete
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