Como cada semana Walmart presenta sus mejores ofertas en este martes de frescura, en el que frutas, verduras y diversas carnes se encuentran en los precios más bajos.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 17 de noviembre, en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar, no solo en Walmart.

Frutas y Verduras

Plátano Chiapas: $18.00 el kilo

Manzana Red Delicios: $42.00 el kilo

Piña miel: $30.00 el kilo

Perón Golde: $40.00 el kilo

Pera de Anjou: $40.00 el kilo

Manzana Gala Marketside en bolsa: $40.00 el kilo

Manzana Granny Smith: $54.00 el kilo

Manzana Gala: $54.00 el kilo

Lechuga italiana Hidropónica Eva: $49.00 el paquete

Lechuga Hidropónica Eva Sweet: $39.00 el paquete

Aguacate Hass: $42.00 el kilo

Papa Blanca: $51.00 el kilo

Martes de frescura Walmart HOY ı Foto: Freepik

Carnes, pollo, pescados y más

Carne de res para hamburguesa congelada Marketside: $89.00 el paquete de 8 piezas

Arrachera de res marinada Marketside: $185.00 el paquete de 600 gramos

Nuggets de pollo: $99.00 el kilo

Pechuga sin hueso: $172.00 el kilo

Milanesa de pollo: $182.00 el kilo

Chuleta ahumada: $132.00 el kilo

Filete de basa blanco: $79.00 el kilo

Pescado para caldo: $85.00 el kilo

Tocino Rib Eye JC Choice: $779.00 el kilo

Tocina New York JC Choice: $449.00 el kilo

Cremador café liquido extra cremoso Coffe Mate: $74.00 cada uno

Mini Pay Freshness Guaranteed: $23.00 cada uno

Cremador para café peppermint mocha Chobani: $109.00 cada uno

Roles de canela Marketside: $104.00 cada uno

Yogurth griego sin azúcar añadida Yoplait: $75.00 cada uno

Pechuga de pavo natural San Rafael: $118.00 el 1/4 de kilo

Queso gouda Nochebuena: $73.00 el 1/4 de kilo

Huevo rojo o blanco Aires de Campo: $81.00 cada paquete

Queso machego rebanado Great Value: $74.00 el paquete

Salchicha de pavo San Rafael: $50.00 el paquete

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LMCT