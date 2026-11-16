El martes 17 de noviembre se realizará un cierre de varias carreteras en el país, esto debido a que diversas organizaciones de campesinos programaron algunas movilizaciones que comenzarán desde las 08:00 horas.

El bloqueo de algunas carreteras fue anunciado por el Comité Pro Mejoramiento del Agua Guanajuatense A.C., junto con la Confederación Agropecuaria de México, y otras organizaciones, debido al incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades.

En su comunicado, el sector agropecuario señala que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), inclumplió los compromisos que asumieron el 22 de octubre, por lo que realizarán movilizaciones.

Comunicado sobre el cierre de carreteras 17 noviembre ı Foto: Redes Sociales

Puntos de cierre de carreteras

En la lista compartida por el sector agropecuario; quienes emitieron una disculpa a la sociedad por las afectaciones que su movilización ocasionará, se mencionan vialidades principales de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche, y Jalisco.

Guanajuato:

Carretera 90 a la altura del entronque a Pueblo Nuevo, en ambos sentidos.

Carretera 90 a la altura del entronque La Herradura, en ambos sentidos.

Carretera 90 a la altura del entronque a Cuerámaro, en ambos sentidos.

Carretera 90 a la altura de la Guillete, en ambos sentidos.

Carretera 45, Santa Rosa, Plan de Ayala, delante de la central de abastos de León, en ambos sentidos.

Carretera Irapuato-Silao en el entronque con la autopista Salamanca-León, en ambos sentidos.

Carretera Irapuato-Salamanca a la altura de la gasolinera del Distrito de Riego 011, en ambos sentidos.

Carretera 45 a la altura del Puerto Interior, en el sentido León-Silao.

Carretera 45 a la altura del Puerto Interior, en el sentido Silao-León.

Autopista León-Aguascalientes a la altura de la caseta Plan de Ayala, en sentido Aguascalientes-León.

Autopista León-Aguascalientes a la altura de la central de abastos de León, en sentido León-Aguascalientes.

Carretera Celaya-Salvatierra a la altura de Rincón de Tamayo, en el sentido Celaya-Salvatierra.

Carretera Celaya-Salvatierra a la altura del entronque a Tarimoro, en el sentido Salvatierra-Celaya.

Carretera 57 a la altura del entronque con Dr. Mora, en ambos sentidos.

Libramiento Irapuato a la altura de las gasolineras Las Gemelas, en ambos sentidos.

Carretera 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz, en ambos sentidos.

Carretera 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz, en ambos sentidos.

¡Del campo mexicano a tu plato!



Frutas, verduras, cereales, leguminosas y muchos otros alimentos que se producen en México forman parte de una alimentación variada y equilibrada.

🇲🇽

¿Sabías que el Plato del Bien Comer Saludable y Sostenible los organiza en cinco grupos?🌽… pic.twitter.com/fX68qDinTA — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) November 15, 2026

Querétaro

Carretera 57 a la altura de la caseta Palmillas, en ambos sentidos.

Michoacán

Carretera México-Morelia a la altura de la caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos.

Carretera Vistahermosa-La Piedad a la altura de Sukarne, en ambos sentidos.

Campeche

Oficinas de la SADER en Campeche.

Jalisco

Carretera Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 40.

Carretera Guadalajara-Nogales a la altura de la venta del Astillero (Zapopan).

Carretera Guadalajara-México a la altura de la caseta de Ocotlán.

Carretera La Barca-Atotonilco a la altura del Hotel Krystal.

Carretera 80 a la altura de la caseta de Tepatitlán.

Cierre de carreteras el 17 de noviembre ı Foto: Redes Sociales

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.