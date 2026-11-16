El martes 17 de noviembre se realizará un cierre de varias carreteras en el país, esto debido a que diversas organizaciones de campesinos programaron algunas movilizaciones que comenzarán desde las 08:00 horas.
El bloqueo de algunas carreteras fue anunciado por el Comité Pro Mejoramiento del Agua Guanajuatense A.C., junto con la Confederación Agropecuaria de México, y otras organizaciones, debido al incumplimiento de compromisos por parte de las autoridades.
En su comunicado, el sector agropecuario señala que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), inclumplió los compromisos que asumieron el 22 de octubre, por lo que realizarán movilizaciones.
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Puntos de cierre de carreteras
En la lista compartida por el sector agropecuario; quienes emitieron una disculpa a la sociedad por las afectaciones que su movilización ocasionará, se mencionan vialidades principales de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Campeche, y Jalisco.
Guanajuato:
- Carretera 90 a la altura del entronque a Pueblo Nuevo, en ambos sentidos.
- Carretera 90 a la altura del entronque La Herradura, en ambos sentidos.
- Carretera 90 a la altura del entronque a Cuerámaro, en ambos sentidos.
- Carretera 90 a la altura de la Guillete, en ambos sentidos.
- Carretera 45, Santa Rosa, Plan de Ayala, delante de la central de abastos de León, en ambos sentidos.
- Carretera Irapuato-Silao en el entronque con la autopista Salamanca-León, en ambos sentidos.
- Carretera Irapuato-Salamanca a la altura de la gasolinera del Distrito de Riego 011, en ambos sentidos.
- Carretera 45 a la altura del Puerto Interior, en el sentido León-Silao.
- Carretera 45 a la altura del Puerto Interior, en el sentido Silao-León.
- Autopista León-Aguascalientes a la altura de la caseta Plan de Ayala, en sentido Aguascalientes-León.
- Autopista León-Aguascalientes a la altura de la central de abastos de León, en sentido León-Aguascalientes.
- Carretera Celaya-Salvatierra a la altura de Rincón de Tamayo, en el sentido Celaya-Salvatierra.
- Carretera Celaya-Salvatierra a la altura del entronque a Tarimoro, en el sentido Salvatierra-Celaya.
- Carretera 57 a la altura del entronque con Dr. Mora, en ambos sentidos.
- Libramiento Irapuato a la altura de las gasolineras Las Gemelas, en ambos sentidos.
- Carretera 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz, en ambos sentidos.
- Carretera 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz, en ambos sentidos.
Querétaro
Carretera 57 a la altura de la caseta Palmillas, en ambos sentidos.
Michoacán
- Carretera México-Morelia a la altura de la caseta de Vistahermosa, en ambos sentidos.
- Carretera Vistahermosa-La Piedad a la altura de Sukarne, en ambos sentidos.
Campeche
- Oficinas de la SADER en Campeche.
Jalisco
- Carretera Guadalajara-Colima a la altura del kilómetro 40.
- Carretera Guadalajara-Nogales a la altura de la venta del Astillero (Zapopan).
- Carretera Guadalajara-México a la altura de la caseta de Ocotlán.
- Carretera La Barca-Atotonilco a la altura del Hotel Krystal.
- Carretera 80 a la altura de la caseta de Tepatitlán.
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