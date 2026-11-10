Crece economía de Michoacán 15.59% y rebasa al Bajío, reporta INEGI

La economía de Michoacán registró un crecimiento acumulado del 15.59 por ciento entre el tercer trimestre de 2021 y el segundo de 2026.

La economía de Michoacán registró un crecimiento acumulado del 15.59 por ciento entre el tercer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2026. Esta cifra ubica a la entidad 3.39 puntos porcentuales por encima del promedio registrado a nivel nacional en México, el cual se situó en 12.20 por ciento durante el mismo periodo de análisis.

De acuerdo con los datos oficiales del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado mantiene una trayectoria de desarrollo económico constante que supera la media del país.

Los resultados oficiales confirman que el dinamismo económico de Michoacán sobrepasa el desempeño alcanzado por entidades vecinas de la región centro-occidente del territorio nacional. Entre ellas destacan estados con alto desarrollo industrial como Jalisco, que registró 13.04 por ciento; Guanajuato, con 12.81 por ciento; y Querétaro, que alcanzó un 8.84 por ciento.

En cuanto al crecimiento promedio anual, la entidad se coloca en el octavo lugar dentro del ranking nacional con un 2.94 por ciento. Con este porcentaje, supera el promedio general del país, que se ubicó en 2.33 por ciento, consolidándose entre los territorios con mayor empuje económico en México.

Ramírez Bedolla destaca desempeño del sector agropecuario

El gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que esta tendencia positiva responde al desempeño del sector agropecuario y al dinamismo del comercio local. Las actividades primarias registraron un incremento del 50.35 por ciento, impulsadas principalmente por la agricultura y la ganadería, aportando 5.76 puntos al crecimiento total.

En el sector terciario, que abarca el comercio y la prestación de servicios, se registró un crecimiento acumulado del 12.23 por ciento. Este rubro representó el motor principal del desarrollo local al aportar 8.55 puntos porcentuales, lo que equivale aproximadamente al 55 por ciento del avance total de la economía en la entidad.

Por su parte, el sector manufacturero reportó un alza del 16.55 por ciento durante este periodo de cinco años, sumando 2.02 puntos porcentuales al balance global. Además, las actividades enfocadas al esparcimiento, hospedaje y preparación de alimentos alcanzaron un repunte del 58.69 por ciento, contribuyendo con 1.61 puntos.

El balance del INEGI abarca 20 trimestres consecutivos de medición económica y permite evaluar la evolución productiva del estado tras el periodo de reactivación iniciado en 2021. Los indicadores reflejan un fortalecimiento en las actividades rurales y una mayor demanda en los servicios turísticos locales.

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JVR