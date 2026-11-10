Usan a menores y familias para frenar operativos, acusa fiscal de Tamaulipas

Grupos del crimen organizado en la frontera de Tamaulipas utilizan a familias y menores de edad para escudarse ante operativos policiales.

Grupos del crimen organizado en la frontera de Tamaulipas emplean de forma recurrente a familias, civiles y menores de edad para frenar operativos policiales y escudarse ante las intervenciones de las fuerzas de seguridad estatales.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Jesús Eduardo Govea Orozco, advirtió que esta modalidad se concentra en la zona ribereña. En esa región, los delincuentes no solo instalan bloqueos viales, sino que fuerzan la presencia de la población para aparentar protestas sociales contra las acciones gubernamentales.

“Es algo recurrente en algunas zonas de la frontera donde grupos de la delincuencia organizada utilizan a personas, familias y hasta menores de edad para escudarse o simular inconformidades contra las autoridades”, declaró el fiscal de la entidad.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Carlos Arturo Pancardo Escudero, confirmó que los despliegues policiales de las corporaciones en la franja norte han permitido comprobar la constante ejecución de estos mecanismos por parte de las células delictivas.

Este reconocimiento por parte de los mandos de seguridad se produce en medio de las investigaciones por los recientes hechos violentos registrados en Matamoros, donde perdió la vida Aranza, una niña de siete años, durante una persecución vehicular a un automóvil sospechoso.

Conforme a la información proporcionada por la SSPE, la unidad perseguida por los agentes había abandonado instantes antes uno de los cierres viales instalados en la zona urbana de Matamoros.

La fiscalía estatal mantiene abiertas las diligencias ministeriales para determinar la actividad previa de los ocupantes de dicho vehículo, así como para reconstruir toda la secuencia de acontecimientos que condujo al deceso de la menor y establecer la responsabilidad penal de los involucrados.

Govea Orozco precisó que se analiza si en este hecho específico existió el uso de familiares como escudos humanos. Sin embargo, enfatizó que aún no existen conclusiones definitivas, por lo que el caso se mantiene bajo una investigación técnica rigurosa.

Con estos hallazgos, las autoridades buscan diferenciar las tácticas delictivas del crimen organizado en los municipios fronterizos del caso particular de Matamoros, mientras escalan los operativos de vigilancia en toda la región fronteriza del estado.

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JVR