• Otra falta de respeto de Batres

Dicen que en la Corte ya nadie entiende ni aguanta los arranques de la ministra Lenia Batres, quien, al no soportar las observaciones de sus compañeros, todas ellas válidas, opta por impedir el adecuado desahogo de las sesiones del máximo tribunal constitucional del país. El más reciente episodio que da cuenta de lo anterior ocurrió apenas ayer, cuando pasó de la defensa de sus argumentos a un berrinche por el uso del micrófono. Luego de que seis de los nueve ministros rechazaron sus planteamientos, la autollamada “ministra del pueblo” incluso impidió por momentos la conducción, siempre comedida, del ministro presidente Hugo Aguilar. “¡Si quiere darme la palabra, el día que usted guste!”, reclamó Lenia apropiándose del uso de la palabra y de plano reprochando que la próxima elección de la presidencia del tribunal, a la que ella se aferra, es la causa por la que a casi todo le dicen que no, como si no fueran sus erratas las que saltan a la vista. En fin.

• Encuentro en Segob

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Y es la Secretaría de Gobernación la que mantiene una agenda de encuentros con colectivos de madres buscadoras para expresarles la apertura del Gobierno a escuchar sus inquietudes y preocupaciones y para exponerles los nuevos mecanismos de atención al problema de las de-sapariciones y las búsquedas en sí. Ayer, la reunión de la titular de esa dependencia, Rosa Icela Rodríguez, fue con la Red Eslabones por los Derechos Humanos, una agrupación que nació hace más de una década —con la unión inicial de 140 familias— y que ha multiplicado su presencia en entidades como Coahuila, Sonora, Baja California, Nuevo Léon, Tamaulipas, Zacatecas, CDMX, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz y Tabasco. “Escuchamos y manifestamos la disposición del Gobierno de continuar trabajando de forma coordinada en el fortalecimiento de las acciones de búsqueda”, informó Rosa Icela. Ahí el dato.

• Alcaldesa en el ajo

Nos cuentan que quien apareció muy cerca del escenario y no de la mejor manera, fue la alcaldesa de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, Blanca Estela Angulo Meneses. Los videos en los que fue captada y viralizada chocando vasos de plástico con otras personas que se encuentran a sus costados, terminaron por cercarla con cuestionamientos hacia su gestión por los pendientes que tiene en ese municipio. En la grabación a Blanca Estela se le observa disfrutando del show de Grupo Firme, por supuesto, desde la zona VIP del palenque de la Feria de Tlaxcala. La escena desató reproches de habitantes que denuncian baches, fallas en la recolección de basura y deficiencias en servicios básicos. Hasta ayer, ni el Ayuntamiento ni la presidenta municipal habían ofrecido una explicación o respuesta a los reclamos que han empezado a escalar y que amenazan con promover una solicitud de revocación de mandato. Sí que se enojaron los vecinos, eh.

• Fox y los límites

Y quien volvió a revivir el pasado sensible —las elecciones presidenciales de 2006— fue el expresidente Vicente Fox. En una entrevista radiofónica, el guanajuatense reconoció: “Sí, jugué al límite”, al explicar una vez más sus declaraciones dadas hace poco a un medio de comunicación, sobre que buscó que el PAN conservara la Presidencia en aquel año. Con todo eso, sostuvo que él no violó ninguna regla electoral, por lo que negó haber participado en un fraude para favorecer a quien terminó siendo su sucesor por un estrecho margen, Felipe Calderón. Fox también cargó contra Morena por distorsionar sus comentarios alrededor del tema. Pero mientras el exmandatario sigue explicando lo que dijo y lo que no dijo, nos hacen ver que su frase reciente no deja de sembrar la duda. Porque jugar al límite podrá ser su defensa, pero también es lo que mantiene abierto el debate… 20 años después.

• Oportuna retirada

Al que medio mundo tundió en las benditas redes fue al controversial diputado federal y vocero de Morena en la Cámara baja Arturo Ávila, a quien se le ocurrió pedir licencia para separarse de su curul justo cuando en San Lázaro se discute ya cómo repartir el dinero público el próximo año. A la vista de todos, el Pleno aprobó ayer, por mayoría, la solicitud para ponerle pausa a su cargo, de manera temporal, de aquí al 13 de noviembre. Nos insisten que esta ausencia hará que Arturo esté fuera de uno de los debates centrales del año: el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, que será aprobado esta semana en medio de un duro jaloneo entre las bancadas por recortes y reasignaciones. Del motivo de la separación, nos explican, no hubo detalles y en cambio sí muchísimas especulaciones, entre ellas unas de tipo personal y otras de tipo político relacionadas con intereses sobre postulaciones a cargos. Así la cosa.

• Cortejo naranja en Michoacán

Aunque no es la primera vez que Movimiento Ciudadano ha externado interés por la figura de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, con miras a la renovación de la gubernatura de Michoacán en 2027, el fundador de ese partido, Dante Delgado, volvió a mostrar un guiño de esa fuerza política a quien muchos ya ven como una potencial candidata. “La vamos a seguir respaldando”, respondió a quienes le preguntaron ayer si el movimiento naranja podría postular a Grecia. Consultado al salir del informe legislativo de la senadora Alejandra Barrales, Delgado aprovechó para externar, sin pruebas, que hay quienes operan para frenar la ruta política y la fuerza electoral de Quiroz mediante carpetas de investigación fabricadas, una opinión que, nos dicen, ha sido parte del discurso de los emecistas que no quitan el dedo del renglón con la edil michoacana.