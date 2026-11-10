Alcaldesa en el ajo

Nos cuentan que quien apareció muy cerca del escenario y no de la mejor manera, fue la alcaldesa de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, Blanca Estela Angulo Meneses. Los videos en los que fue captada y viralizada chocando vasos de plástico con otras personas que se encuentran a sus costados, terminaron por cercarla con cuestionamientos hacia su gestión por los pendientes que tiene en ese municipio. En la grabación a Blanca Estela se le observa disfrutando del show de Grupo Firme, por supuesto, desde la zona VIP del palenque de la Feria de Tlaxcala. La escena desató reproches de habitantes que denuncian baches, fallas en la recolección de basura y deficiencias en servicios básicos. Hasta ayer, ni el Ayuntamiento ni la presidenta municipal habían ofrecido una explicación o respuesta a los reclamos que han empezado a escalar y que amenazan con promover una solicitud de revocación de mandato. Sí que se enojaron los vecinos, eh.