Van por el Plan “A”

Javier Solórzano Zinser │ *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

En la forma en que se resuelva la crisis del INE estará su destino. El brutal dilema entre que mantenga su autonomía y que el gobierno quiera apoderarse de él bajo el argumento de que no perdería por ello su autonomía, es lo que se puede enfrentar en lo inmediato con repercusiones en las elecciones del año que entra y, sobre todo, en la vida democrática del país.

Está claro que la Presidenta, al igual que su antecesor, tiene al Instituto en la mira. No hay manera de tener una impresión diferente. Viendo cómo Claudia Sheinbaum ha abordado de manera insistente y con información ambigua la crisis de la Institución, evidencia que con estos escenarios empiezan a encontrar el camino que buscaban.

A estas alturas colocar un día sí y otro también a Lorenzo Córdova como parte del problema, además de ser impreciso, intenta a como dé lugar quitarle la marca a su partido y a todos los entretelones de los cuales en buena medida son responsabilidad del oficialismo.

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Los videos son lamentables y patéticos. En este momento y en cualquier otro, es un escándalo mayúsculo. El problema es que el actual gobierno está buscando de nuevo responsabilidades en el pasado sin asumir las propias.

Si para algo le ha servido al oficialismo la estrategia es para buscar hacerse a un lado. En estos ocho años, hemos visto cómo la gobernabilidad en tiempos de la 4T no ha dejado de tener el sello de seguir siendo un movimiento antes que un gobierno, piensan como partido y oposición más que como gobierno.

Por si fuera poco, con todo lo que está pasando en el INE, los diputados de la mayoría determinaron quitarle mil millones de pesos más al Instituto, con lo que el recorte total es de 6 mil millones en pleno proceso electoral.

A ello, sumemos que hoy se van a manifestar los trabajadores del INE en demanda de mejores condiciones de trabajo y aumento salarial. La protesta obedece no sólo a lo que exigen en el aquí y ahora, sino también por la forma en que los han tratado en los últimos años.

Si se quiere ver la crisis del INE bajo el argumento de que hay que revisar todo lo que ha hecho la institución desde hace 50 años, va a ser una pérdida de tiempo. En lugar de ver hacia adelante en medio del complejo proceso electoral que se nos viene, se quieren quitar la marca y el estigma a como dé lugar ante las tropelías de Guadalupe Taddei y su entorno.

Si no alcanzan a apreciar la corrupción tan brutal que se ha dado a conocer a través de redes y medios, lo cual es lamentable y penoso, seguiremos bajo la dinámica de señalar al pasado como sí de nuevo el gobierno y su partido no tuvieran nada que ver con lo que ha pasado en estos tres años.

La Presidenta sabe bien que existe una afectación real en el ánimo ciudadano respecto a la crisis del INE. Su vehemencia para señalar al pasado la coloca en una tesitura adversa, que si bien podrá solucionarle con su narrativa en lo inmediato, al paso del tiempo le va a afectar tanto a ella como a su partido. No hay manera de quitarse la bronca, y lo que va creciendo como un estigma.

En algún sentido, está tratando de continuar con la estrategia de López Obrador de desacreditar al INE hasta que el cuestionamiento “obligue” a una reestructuración total para que tengan el pleno control del Instituto. Recordemos cómo López Obrador dijo que tenía el Plan A y si no el B, lo que se está haciendo es regresar al A.

La imposición de la narrativa no soluciona el problema. Muchos de los argumentos esgrimidos están cargados de imprecisiones. Lo que se quiere es que los millones de seguidores del oficialismo tengan otra lectura de un hecho que está claro que les está afectando.

Por la forma en que actúan saben que es una gran crisis.

RESQUICIOS.

Alfredo Figueroa, exconsejero del INE, sobre el caso Taddei: “La Presidenta Sheinbaum y Buenrostro violan la Constitución y la ley, porque atentan contra la equidad de la contienda, usando al gobierno y nuestros recursos para dañar a sus competidores y proteger a su partido”.