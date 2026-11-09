• Consejero electoral en informe de May

Nos dicen que para unos se trató de un descuido y para otros, de una imprudencia. Ya no se sabe. De lo que sí se tiene certeza es que el consejero del Instituto Nacional Electoral Jorge Montaño, identificado como parte del círculo cercano a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, asistió al informe que este fin de semana rindió el gobernador de Tabasco, Javier May. Nos cuentan que el hecho no llamó la atención únicamente por la sola presencia del funcionario electoral —lo cual, nos señalan, no es una práctica común por parte de los consejeros—, sino también por el ahínco con el que presumió su asistencia a través de un video que él mismo difundió en las benditas redes sobre los avances reportados por el mandatario morenista. Y es que de inmediato el cuestionamiento fue si esa acción en algo abona a restaurar la imagen de integridad e imparcialidad que se ha visto trastocada del instituto. Ya hasta hay quien piensa que en una de ésas en el INE hay quien estaría valorando cambiar de barco. ¿Será?

• Premio a Sala de Guerra, de Mónica Garza

Con la novedad de que el programa Sala de Guerra, de la reconocida periodista Mónica Garza que se transmite por ADN Noticias, de Televisión Azteca, acaba de recibir el premio Reed Latino 2026. La emisión, nos cuentan, obtuvo el galardón en la categoría de Mejor Programa de Análisis en Televisión, por su trabajo en la cobertura y discusión de los temas que marcan la agenda pública. Es sabido que Mónica Garza, quien también escribe en estas páginas la columna Gente como uno, es una de las comunicadoras más reconocidas en todo el país, gracias a una trayectoria de más de 25 años en los que ha construido un particular estilo analítico y crítico, que puede apreciarse en múltiples plataformas. Los Premios Reed Latino, nos hacen ver, se encuentran entre los reconocimientos más importantes de la comunicación política, el marketing gubernamental, las campañas electorales y el periodismo político en Iberoamérica, España y el mercado latino de Estados Unidos. Enhorabuena.

• Golpes importantes

Y fueron las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional las que ayer, con apoyo de información de Estados Unidos, dieron golpes relevantes al crimen organizado. La primera con la captura de Rafael “N”, identificado como líder los R’s, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, para la que contó con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia de nuestro país, pero también de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). “La organización delictiva está ligada con extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra las autoridades. Entre sus víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate en Michoacán”, reportó ayer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. La Defensa, por su parte, concretó la detención de Gerardo “N”, alias Pocha, señalado como jefe de plaza del llamado Cártel del Noreste, quien cuenta con una orden de aprehensión en la Unión Americana, por los delitos de conspiración y tráfico de drogas. La dependencia destacó que para efectuar la captura realizó intercambio de información con el país vecino. Ahí el dato.

• Barrera levanta cejas… y no para bien

En Acción Nacional no son pocos los que tienen no una sino ya las dos cejas levantadas al advertir que su secretario general en la Ciudad de México, Héctor Barrera, trae una campaña con mensajería de WhatsApp, call center, lonas en mobiliario urbano, volantes con un módulo de atención ciudadana y hasta gestoría de conflictos en Coyoacán. Algunos militantes albiazules se preguntan de dónde está saliendo lo que pudiera considerarse una especie de, nos dicen, “financiamiento inconfesable”. Mientras otros tantos se preguntan qué intereses le están invirtiendo a eso que tiene muchas características de campaña y, los menos, si con todas estas actividades personalísimas el funcionario partidista está dejando en un segundo sitio las que tendría que estar llevando a cabo en su calidad de secretario panista, porque en las oficinas de la calle de Durango casi no lo ven. Es tal la inquietud que, nos comentan, ya figuras importantes de ese partido están empezando a valorar si esto no va a generar un boquete político y legal previo a los comicios de 2027. Pendientes.

• Ven gira y se les antoja promoción

Y hablando de autopromociones, nos comentan que dos aspirantes de Morena aprovecharon ayer el evento que encabezó la Presidenta en Chiapas para promoverse a sí mismos. Uno de ellos es Francisco Chacón, quien en octubre pasado renunció como secretario del Humanismo del gobierno estatal, para registrarse como aspirante a la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez. Con un equipo de seguidores, hizo ayer acto de presencia en el fraccionamiento del programa Viviendas del Bienestar que inauguró la mandataria, aunque no le permitieron el acceso. Eso sí, juró que no era un acto proselitista. “No, no, campaña no; (sólo) saludar a nuestra Presidenta”, declaró ante los reporteros. Pero quien sí logró colarse fue el diputado federal Guillermo Santiago, quien también se registró como aspirante al mismo cargo municipal y llevaba puesta una camisa guinda con su nombre estampado en la espalda. El aspirante se colocó en una sección de invitados especiales al evento. En fin.

• Recorrido por el desastre

Y fue el rector de la UAM, Gustavo Pacheco, el que fue conducido ayer por alumnos inconformes que mantienen un paro en esa casa de estudios a conocer los problemas que prevalecen en el campus Iztapalapa. Ahí, nos dicen, se pudo constatar que las exigencias los jóvenes son justificadas. Deterioro de mobiliario, reportes de aguas turbias en los grifos, barreras de acceso a los alumnos con alguna discapacidad, el prolongado cierre de la biblioteca —desde el 11 de marzo de 2024— que provocó la falta de acceso a libros, deficiencias de mantenimiento en sanitarios, equipos, reactivos e instalaciones de seguridad, entre otros, fueron algunos de los temas de los que ayer se tomó nota. También sobre residuos acumulados en zonas poco transitadas, de peticiones para ampliar los horarios de operación de la cafetería y mejorar el servicio y la higiene de la misma. Al final el rector reconoció que se trata de situaciones que deben atenderse. Vaya forma en la que se ha descuidado la también llamada Casa abierta al tiempo. Por eso cayó tan mal la compra de los vehículos eléctricos de lujo que detonó el paro.