Consejero electoral en informe de May

Nos dicen que para unos se trató de un descuido y para otros, de una imprudencia. Ya no se sabe. De lo que sí se tiene certeza es que el consejero del Instituto Nacional Electoral Jorge Montaño, identificado como parte del círculo cercano a la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei, asistió al informe que este fin de semana rindió el gobernador de Tabasco, Javier May. Nos cuentan que el hecho no llamó la atención únicamente por la sola presencia del funcionario electoral —lo cual, nos señalan, no es una práctica común por parte de los consejeros—, sino también por el ahínco con el que presumió su asistencia a través de un video que él mismo difundió en las benditas redes sobre los avances reportados por el mandatario morenista. Y es que de inmediato el cuestionamiento fue si esa acción en algo abona a restaurar la imagen de integridad e imparcialidad que se ha visto trastocada del instituto. Ya hasta hay quien piensa que en una de ésas en el INE hay quien estaría valorando cambiar de barco. ¿Será?