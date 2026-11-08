¿Es verdad que murió AimeP3? Esto se sabe sobre la infuencer

Marisol Domínguez Maya, mejor conocida como AimeP3, es una de las creadoras de contenido mexicanas más infames de las redes sociales y constantemente hay rumores sobre su supuesta muerte.

A través de los años, la famosa ha construido una comunidad donde si bien cuenta con algunos seguidores que la apoyan, también enfrenta constantes ataques por parte de los ‘gorilovers’, quienes inventan noticias falsas de ella y la critican por sus actitudes.

AimeP3 anuncia embarazo ı Foto: IG: @aimep3ofiicial

¿Murió AimeP3?

Antes que nada, no, AimeP3 no ha muerto. En las últimas horas, comenzó a circular el rumor de que la famosa había fallecido, ya que en diferentes redes sociales comenzaron a aparecer obituarios con el año del nacimiento y el de su supuesta muerte.

No se detallaba la supuesta causa de su falso deceso, por lo que muchos dudaron de la veracidad de esta información, además que comenzaron a especular sobre la salud de la mujer que se convirtió en madre en julio de 2025.

Aunque AimeP3 no se ha pronunciado sobre el rumor, el msimo carece de veracidad, pues fue publicado por una cuenta llamada ‘randompopx’ que ya en el pasado ha realizado publicaciones similares sobre la vida de la influencer.

Otro detalle que le quita veracidad es el hecho de que el mensaje publicado tiene un tono sarcástico y hace bromas al respecto, algo fuera de lugar cuando se anuncia un verdadero fallecimiento.

“Se confirma el fallecimiento de la famosa influencer y youtuber Aimep3, mejor conocida en el ámbito cinematográfico para adultos y del vedetismo como «Dirty Annie». Hasta el momento, se desconocen las causas del deceso de la figura mexicana a los 37 años casi 38″, escribieron.

Ya en el pasado, AimeP3 ha tenido que salir a hablar sobre los rumores de muerte y ha manifestado su molesria por la difusión de la información en la que aseguraban su fallecimiento. La creadora de contenido aseguró que no era la primera vez que se encontraba con este tipo de mensajes y pidió poner un alto a las publicaciones que juegan con su vida.

¿Quieres saber más?

¿Quién es Aimep3? La famosa youtuber que aseguran murió en redes sociales

Acusan a AimeP3 de maltrato animal por la muerte de su perrita Chiwis | VIDEO

¿De qué murió Charles F. Porter, actor de Dr. House?

¿Quién es Tony Aguirre de La Mansión VIP 2? Edad, esposa, nombre real