Natalia Alcocer abandona La Granja VIP 2026

La tensión en los reality shows de convivencia extrema suele llegar a límites insostenibles, y todo indica que La Granja VIP acaba de vivir uno de los momentos más impactantes de su temporada con la salida de Natalia Alcocer.

En los últimos días, fuertes rumores y filtraciones desde el interior de la producción apuntaban a que la famosa había decidido abandonar el proyecto de manera definitiva, cansada de las fricciones y el desgaste emocional que implica el aislamiento.

Así fue la salida de Natalia Alcocer

Natalia Alcocer pidió abandonar La Granja VIP 2026 por cuestiones de salud mental, por lo que recibió el apoyo de Adal Ramones, quien defendió su decisión de quedar fuera de la competencia.

“Quiero agradecer profundamente todo el apoyo”, señaló ella en el zoom y momentos después, finalmente salió del programa y comenzó a gritar que deseaba ver ganadora a Ivonne Montero, agardeciendo al experiencia que tuvo.

La salida de Alcocer no habría tomado por sorpresa a sus compañeros, pues los roces con el resto de los habitantes se habían intensificado drásticamente durante los últimos días. Las discusiones por las tareas diarias de la granja, sumadas a las estrategias de nominación y la presión constante de las cámaras, habrían terminado por colmar la paciencia de la famosa.

Aunque hasta el cierre de esta edición la producción del programa ha mantenido hermetismo sobre los detalles exactos de su salida, fuentes cercanas a la emisión aseguran que Natalia intentó dialogar con los altos mandos para expresar su inconformidad con el manejo de ciertas situaciones al interior de la casa.

Sin embargo, al no llegar a un acuerdo y sentir que el ambiente ya era tóxico para su salud mental, habría tomado la decisión de romper el contrato y salir de las instalaciones.Este inesperado abandono representa un duro golpe para la dinámica del reality, ya que la participación de Alcocer era una de las piezas clave en el entretenimiento y en la generación de contenido diario.

Su presencia garantizaba confrontaciones directas y alianzas inesperadas, por lo que su ausencia obligará a la producción a replantear las reglas del juego y las próximas galas de eliminación ante un vacío tan imprevisto.

En redes sociales, los fanáticos del formato ya se han dividido en dos bandos: por un lado, quienes aplauden su decisión de priorizar su bienestar y no prestarse a dinámicas que consideran injustas; y por otro, quienes la critican por dejar la competencia antes de enfrentar al público en la siguiente votación.

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