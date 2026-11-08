La Cukis se cae al entrar a La Mansión VIP y desata risas | VIDEO

La Cukis se cae al entrar a La Mansión VIP y desata risas

La Mansión VIP 2026 recién empieza y ya llegó uno de sus momentos más virales, a solo unos segundos de que La Cukis fuera revelada como una de las participantes sorpresa del reality show de HotSpanish.

La segunda temporada del reality show reúne a grandes celebridades de Internet como Paola Suárez, Karely Ruiz, entre muchas otras personalidades; ahora, se suma la joven creadora de contenido.

¿Quién es La Cukis de La Mansión VIP? Ella es la famosa influencer ı Foto: Facebook

La Cukis se cae al entrar a La Mansión VIP

La Cukis apareció en La Mansión VIP y en sus primeros momentos en cámara, provocó las risas del público por un accidente que protagonizó mientras caminaba hacia el jardín desfilando emocionada.

Al inicio, ella aparece de espaldas y con alas de ángel en al espalda. Rápidamente, comenzó a dar vueltas mientras avanzaba y fue entonces que sus pies la traicionaron.

La Cukis cayó al suelo y desató risas con el incidente que tuvo, aunque ella misma se levantó con rapidez, sin ayuda de nadie y dijo “si por pendeja me caigo, por chingona me levanto” antes de seguir avanzando.

Las redes sociales replicaron el video y comenzaron a burlarse de lo sucedido, por lo que se fue formando como uno de los momentos más virales de la competencia. Algunas reacciones fueron:

“El ptazo que se metía”.

“La cukis entrando y partiéndose la madre AHAHAHAAH”.

“Como se caía la Cukis jajajaja”.

“ Cukis entraba cayéndose, no puedo con ella la amo”.

“Apenas entrando y ya se dio en la madre JAJAJAJAJA”.

La Cukis es una joven que ha obtenido popularidad en redes sociales gracias a su personalidad divertida y relajada, así como sus videos de comedia, con más de un millón de seguidores en Instagram.

Algunos se preguntan si es una persona trans, ante lo que ella ha asegurado que nació mujer “pero se hizo más mujer”, dejando una sensación de ambigüedad al no querer dar ese tipo de información en sus redes sociales.

Antes de La Mansión VIP, ella ya ha estado en otro reality show. Se trata de La Pijamada Viral, el breve programa organizado por Aldo de Nigris en diciembre de 2025 tras su salida de La Casa de los Famosos México 2026.

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