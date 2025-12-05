¿Quién es La Cukis de La Pijamada Viral que abandonó el reality show y fue al hospital en ambulancia? | VIDEO

La Cukis abandonó La Pijamada Viral de manera definitiva este viernes 5 de diciembre, después de una serie de sucesos que hicieron que las redes sociales estallaran en curiosidad por la joven, incluyendo su estado de salud al decirse que estuvo en el hospital.

¿Qué le pasó a La Cukis?

Según Aldo de Nigris, La Cukis salió de La Pijamada Viral para ir al hospital. Esto se los contó a sus compañeros en el programa 24/7, aclarando que si bien le harían estudios, sabían que iba a estar estable.

“Está bien, está estable, va a ir al hospital nada más ahí que le hagan estudios, todo muy bien. O sea, no, no, no se preocupen”, señaló el también sobrino de Poncho de Nigris.

En redes sociales, no pararon las especulaciones que señalaron que su malestar pudo ser provocado por ansiedad o estrés por el encierro del programa. Sin embargo, horas después la joven regresó.

En ese sentido, los participantes se sorprendieron al ver a la joven regresar cubierta por paramédicos que la metieron en camilla a la casa. Esto antes de que ella se levantara, por lo que ahora muchos aseguran que la joven no se encontraba en riesgo y que al contrario, todo se trataba de una broma.

¿Quién es La Cukis?

La Cukis es una joven que ha obtenido popularidad en redes sociales gracias a su personalidad divertida y relajada, así como sus videos de comedia. En su cuenta de Instagram, tiene más de un millón de seguidores.

Algunos se preguntan si es una persona trans, ante lo que ella ha asegurado que nació mujer “pero se hizo más mujer”, dejando una sensación de ambigüedad al no querer dar ese tipo de información en sus redes sociales.