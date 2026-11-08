¿Quién es Jlexispr? Edad, cómo se llama realmente y pareja

Jlexispr es un influencer y creador de contenido que llegó como invitado sorpresa a La Mansión VIP 2. HotSpanish lo presentó como un galán para las mujeres, quien además está soltero.

¿Quién es Jlexispr?

Jlexispr además de influencer y creador de contenido es cantante y compositor que nació en el año 2000 en Puerto Rico.

Creció en el municipio de Aguas Buenas, donde completó sus estudios secundarios antes de iniciar su camino profesional en la industria musical y en el mundo digital.

TE RECOMENDAMOS: Entérate Natalia Alcocer abandona La Granja VIP 2026

Antes de dedicarse por completo a la música, trabajó como empacador en un supermercado local en Puerto Rico.

A los 18 años inició formalmente su carrera artística al lanzar su primer sencillo titulado “Si Va A Volver” bajo el sello Full Moon Record. Poco después presentó el tema “Mi Baby De Boutique”, comenzando a ganar visibilidad y popularidad dentro de la escena musical puertorriqueña.

Con el tiempo, Jlexis amplió su presencia en las plataformas digitales, consolidando un importante impacto en las redes sociales.

En su faceta como cantante del género urbano y rap, ha lanzado sencillos como “Astronauta”, “5 Letras”, “Increíble” y “LA NOTA”, acumulando millones de reproducciones tanto en plataformas de streaming musical como en YouTube.

A la par de su producción discográfica, se convirtió en una figura influyente en la plataforma TikTok, bajo el usuario @jlexispr1, acumulando millones de seguidores gracias a su contenido y a su interacción con el público. Su visibilidad en redes le ha permitido colaborar con otros creadores y expandir su alcance fuera de su natal Puerto Rico.

¿Cuál es el nombre real de Jlexispr?

El nombre real y completo de Jlexispr es Jaryel Alexis Román.

¿Quién es la novia de Jlexispr?

En la trayectoria pública y en los reality shows de Jlexispr se le ha vinculado sentimentalmente con varias creadoras de contenido y figuras del entretenimiento como con la cantante y creadora de contenido venezolana Daniela Barranco pero terminaron su relación a mediados de 2026, esta fue su relación más reciente.

Anteriormente tuvo un noviazgo con la influencer Mariana Zapata. Y en sus inicios se le relacionó con las influencers y creadoras de contenido Karola y “La Benítez”.

Te puede interesar: