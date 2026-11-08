El actor y productor británico-estadounidense Charles F. Porter, recordado por sus apariciones en exitosas series como Dr. House y Bones, falleció a los 47 años.

La noticia fue confirmada por su familia, que informó que el intérprete murió el 2 de noviembre de 2026 en su casa de California, EU, tras enfrentar durante más de 17 años una compleja enfermedad.

Conoce la trayectoria del histrión Charles F. Porter y cuál fue la causa de su fallecimiento.

¿Quién era Charles F. Porter?

Charles Frederick Porter nació el 13 de marzo de 1979 en Oxford, Inglaterra. Aunque en su juventud soñaba con convertirse en jugador profesional de futbol americano, una lesión en la espalda truncó este camino y lo llevó a enfocarse en la actuación.

Estudió Antropología Cultural en la Universidad de Duke antes de mudarse a California para iniciar su carrera artística.

A lo largo de su trayectoria, Charles F. Porter participó en producciones de televisión como The Parkers, Without a Trace, Bones y House M.D., además de intervenir en películas como Holla. También se desempeñó como productor independiente y fundó la compañía Black Bench Productions, con la que impulsó diversos proyectos cinematográficos de corte religioso.

¿De qué murió Charles F. Porter, actor de Dr. House?

De acuerdo con la información difundida por su familia, Charles F. Porter murió debido a complicaciones derivadas de un linfoma de Hodgkin en etapa 4, un cáncer que afecta al sistema linfático.

El actor de Dr. House fue diagnosticado en 2010 y durante más de una década se sometió a tratamientos como quimioterapia, un trasplante de células madre y una terapia CAR-T, que le fue aplicada en 2022. Aunque logró periodos de remisión, la enfermedad reapareció en varias ocasiones hasta que las complicaciones terminaron con su vida.

El actor estaba casado y tenía dos hijas pequeñas.

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